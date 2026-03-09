Finalizó intervención en cañería de la red de agua en zona oeste

Finalizó intervención en la red de agua de calle Santos Vega de zona oeste de Paraná. Gradual y progresivamente, a lo largo de la noche se irá normalizando el abastecimiento de agua en el área atendida por el sistema de gravedad desde el centro de distribución Ejército.

Durante los trabajos de reparación de una cañería, ubicada en inmediaciones del barrio El Sol, en algunos sectores de los barrios Mercantil, Anacleto Medina, San Agustín, Puerto Viejo y Bajada Grande se registraron casos de baja presión en el suministro.

El operativo incluyó la intervención de cuadrillas especializadas que trabajaron en la reparación del conducto afectado. Este tipo de intervenciones forma parte de las labores de mantenimiento y reparación que se realizan en distintos puntos de la red de agua potable, con el objetivo de garantizar la continuidad y calidad del servicio en la ciudad.