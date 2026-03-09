Llega un bloqueo atmosférico a Entre Ríos: cómo afectará en las lluvias y las temperaturas

El bloqueo atmosférico que se instaló sobre la región pampeana y el sur del Litoral marcará el comportamiento del clima durante gran parte de la semana en el centro del país. En provincias como Entre Ríos, esta configuración meteorológica actuará como una barrera que impedirá el avance de perturbaciones atmosféricas capaces de generar lluvias significativas.

Según explican los especialistas, la presencia de un centro de alta presión en la zona mantiene condiciones de estabilidad que dificultan el desarrollo de sistemas de inestabilidad. Como consecuencia, el panorama climático estará dominado por jornadas mayormente estables, con cielo variable y sin precipitaciones de relevancia en la región.

De acuerdo con el análisis meteorológico difundido por Leonardo de Benedictis, “el establecimiento de un centro de alta presión sobre la región pampeana y el sur del Litoral, como en el caso de Entre Ríos, limitará el avance de perturbaciones atmosféricas hacia el centro del país. Por esta razón, durante gran parte de la semana no se prevé el ingreso de sistemas de inestabilidad que generen lluvias en estas zonas”.

Foto: Archivo Elonce.

Lluvias concentradas en el norte y el oeste

Mientras el centro del país permanece bajo condiciones estables, la situación será muy distinta en otras regiones del territorio argentino. Las precipitaciones tenderán a concentrarse principalmente en el oeste y el norte, donde la actividad convectiva será más frecuente.

Las provincias de Cuyo y amplios sectores del noroeste argentino podrían registrar episodios recurrentes de lluvias y tormentas a lo largo de la semana. En algunos casos, estos fenómenos podrían repetirse durante varios días consecutivos, producto de la dinámica atmosférica que canaliza la inestabilidad hacia esas zonas.

El informe meteorológico detalla que “las provincias cuyanas, junto con amplios sectores del noroeste argentino, podrían registrar eventos recurrentes de lluvias y tormentas a lo largo de la semana, mientras que parte del noreste argentino también podría recibir precipitaciones de forma más intermitente”.

Foto: Archivo Elonce.

Un patrón climático con fuertes contrastes

Este tipo de configuración atmosférica genera un marcado contraste en la distribución de las lluvias a escala nacional. Mientras algunas regiones atraviesan varios días consecutivos de estabilidad, otras concentran la mayor parte de la actividad convectiva.

Los especialistas advierten que estos escenarios son relativamente frecuentes cuando se establece un sistema de alta presión persistente en el centro del país. En esas situaciones, las perturbaciones atmosféricas tienden a desplazarse por los bordes del sistema, lo que favorece la aparición de lluvias en zonas alejadas del núcleo del bloqueo.

Tal como señalan los meteorólogos, “este tipo de configuración atmosférica genera una marcada desigualdad en la distribución de las lluvias, con regiones que permanecen bajo condiciones de estabilidad durante varios días y otras que concentran la mayor parte de la actividad convectiva”.

Aumento de temperaturas y efectos en el campo

Además de la estabilidad, otro de los rasgos destacados de la semana será el aumento gradual de las temperaturas en gran parte del país. La persistencia del viento del sector norte favorecerá el ingreso de aire más cálido, lo que provocará un incremento progresivo tanto en las mínimas como en las máximas.

En los primeros días de la semana se esperan valores térmicos relativamente moderados, pero con el correr de las jornadas el ascenso será sostenido. Las estimaciones indican incrementos de entre uno y dos grados diarios, lo que podría derivar en temperaturas superiores a los valores habituales para esta época hacia el fin de semana.

Desde el punto de vista productivo, el escenario presenta ventajas y desafíos. El informe señala que “desde el punto de vista agropecuario, este escenario presenta un balance mixto. Por un lado, la ausencia de lluvias brinda una ventana favorable para avanzar con las tareas de cosecha en muchos sectores productivos. Sin embargo, para los cultivos tardíos que se encuentran en etapas críticas de definición de rendimiento, la falta de precipitaciones puede resultar desfavorable, ya que limitaría el aporte de humedad necesario para completar su ciclo productivo”.