Presentan amparo para que se vuelva a publicar en tiempo real el precio de los combustibles

Amparo para volver a publicar el precio de los combustibles en tiempo real.

El amparo para que se vuelva a publicar el precio de los combustibles en tiempo real avanzó en la Justicia luego de que el juez federal Alejo Ramos Padilla aceptara tramitar la demanda colectiva presentada por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), que cuestiona la eliminación del sistema oficial que informaba las variaciones de precios en estaciones de servicio.

La causa apunta contra la Resolución 717 de junio de 2025, una medida impulsada por el gobierno nacional que dejó sin efecto la obligación de difundir el Sistema en Línea de Información de Precios de Combustibles en Surtidor. Dicho mecanismo permitía consultar en tiempo real los valores de la nafta y el gasoil en las distintas bocas de expendio del país.

El Ministerio de Economía confirmó que la organización CEPIS impugnó judicialmente esa resolución y, por orden del juez, debió informar oficialmente la existencia de la demanda. La comunicación fue publicada en el Boletín Oficial con la firma del subsecretario de Combustibles Líquidos, Horacio Veller.

El juez ordenó difundir la existencia del amparo colectivo

La causa judicial se tramita en el Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal Nº2 de La Plata, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, bajo el expediente denominado “CEPIS c/ Poder Ejecutivo Nacional – Ministerio de Economía s/ Amparo Colectivo”.

El magistrado resolvió admitir la presentación colectiva y dispuso una serie de medidas para garantizar que los consumidores de combustibles en todo el país conozcan la existencia del proceso judicial.

En ese sentido, el Ministerio de Economía deberá publicar durante tres días consecutivos un aviso en el Boletín Oficial en el que informe que la Resolución 717/2025 se encuentra judicialmente impugnada. El comunicado oficial señala que el sistema eliminado era el que permitía consultar en línea los precios en surtidor en todo el territorio nacional.

Consumidores podrán sumarse al proceso judicial

El aviso difundido por la cartera económica también aclara que las personas que se consideren afectadas por la eliminación del sistema de precios podrán presentarse en la causa judicial.

Según lo informado oficialmente, los interesados contarán con un plazo de 30 días corridos para incorporarse al amparo colectivo impulsado por CEPIS. De esta manera, los consumidores podrán participar del proceso judicial que busca restablecer la obligación de informar los valores de los combustibles en tiempo real.

El objetivo del reclamo judicial es que se deje sin efecto la Resolución 717 y que vuelva a aplicarse la normativa anterior que exigía a las estaciones de servicio reportar sus precios de forma permanente al sistema oficial.

Un sistema creado para transparentar los precios de los combustibles

El sistema que hoy se encuentra en discusión fue creado en diciembre de 2016, durante la gestión del entonces ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren.

La iniciativa buscaba brindar transparencia al mercado de combustibles y permitir que los consumidores accedieran a información actualizada sobre los precios de nafta y gasoil en todo el país.

De acuerdo con la normativa original, la plataforma digital debía actualizar los valores cada una hora y ofrecer “información amplia, cierta, clara, veraz y detallada de los precios vigentes en tiempo real”.

Cómo funcionaba el sistema de información en surtidores

El sistema se alimentaba de los datos que debían cargar los comercializadores de combustibles. Cada estación de servicio informaba en línea el valor de los distintos tipos de combustibles, incluyendo nafta y gasoil de grado 2 y grado 3.

De esta manera, los usuarios podían consultar las diferencias de precios entre estaciones de servicio, comparar valores y conocer las variaciones diarias del mercado.

La plataforma también incluía un canal de denuncias para que los consumidores reportaran irregularidades, como diferencias entre los precios publicados en el sistema y los que efectivamente se cobraban en los surtidores.

La eliminación del sistema y el debate por la desregulación

La Resolución 717, dictada en junio de 2025, eliminó la obligación de mantener ese sistema de información pública. La medida formó parte del proceso de desregulación económica impulsado por el gobierno nacional.

Con esa decisión se derogó la Resolución 314 de 2016, que había establecido el funcionamiento del sistema de publicación de precios de combustibles en tiempo real, publicó El Destape.

Ahora, el avance del amparo colectivo abrió un nuevo capítulo judicial sobre el tema. La decisión final de la Justicia podría determinar si el sistema vuelve a ponerse en funcionamiento o si continúa vigente la eliminación de esa herramienta de información para los consumidores.