Economía

Conflicto en Medio Oriente: Titular de YPF aseguró que en Argentina "no se tocarán los precios de los combustibles"

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, dijo que "la petrolera no va generar cimbronazos en los precios de los combustibles, somos prudentes". En ese sentido, indicó que "nosotros buscamos ser confiables en el tiempo".

9 de Marzo de 2026
El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, dijo que no tocarán el precio de los combustibles, a pesar de la escalada en el costo del petróleo por la guerra en Medio Oriente.

 

 

Así lo expresó Marín en un posteo oficial en su cuenta de X: “Entiendo la incertidumbre que genera la volatilidad del precio internacional del petróleo, por eso creo importante reafirmar nuestra posición”.

 

“@YPFoficial no va generar cimbronazos en los precios de los combustibles, somos prudentes y estamos honrando nuestro compromiso honesto con los consumidores”, escribió el titular de la compañía.

 

Según Marín, YPF trabaja “con una estrategia de micropricing para ir analizando los precios día a día, semana a semana y mediante el sistema de moving average” donde podrán “atenuar picos de aumento y bajas dando mayor previsibilidad a los consumidores, teniendo un precio más estable”.

 

“La volatilidad y la incertidumbre no genera valor real sino especulación de corto plazo y nosotros buscamos ser confiables en el tiempo”, cerró.

combustibles Medio Oriente nafta
