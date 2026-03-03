Conflicto en Medio Oriente: indican que "no debería incidir directamente en el precio y provisión de combustibles" en Argentina

REDACCIÓN ELONCE
Desde la Cámara de Estaciones de Combustibles y Anexas de Entre Ríos explicaron que "nuestro país extrae casi la totalidad del petróleo que consume" y descartan que haya faltante en los próximos días, supo Elonce.
El conflicto en Medio Oriente comienza a tener repercusiones en distintos puntos del mundo y Argentina no queda al margen. En ese contexto, desde la Cámara de Estaciones de Combustibles y Anexas de Entre Ríos brindaron precisiones sobre la incidencia local en el precio y la provisión de combustibles.
En diálogo con Elonce, Aníbal López, gerente de la entidad, explicó que la incidencia en el país es indirecta y llevó tranquilidad respecto al abastecimiento.
“De incidir, incide de manera indirecta porque en nuestra región, particularmente nuestro país, extrae casi la totalidad del petróleo que consume, de lo que se refina, ya sea por método tradicional o por lo que se extrae por el método de Vaca Muerta”, señaló.
En ese sentido, remarcó que el conflicto no debería generar faltantes ni subas desmedidas: “En principio no debería tener una incidencia ni en la provisión, o sea, que haya faltantes de combustible, ni en aumentos excesivos de precio. Puede haber variaciones, pero van a ser muy mínimas”.
López explicó que el foco del problema se ubica en el Estrecho de Ormuz, punto estratégico por donde circula gran parte del crudo extraído en la región. “El tema pasa por el Estrecho de Ormuz, que es por donde sale la mayor parte del combustible que se extrae en la zona de Medio Oriente. Y los principales clientes de ese combustible son los países asiáticos, sobre todo en la parte de China, parte de Japón, que no tienen producción propia. Ellos son los que van a sentir el primer cimbronazo”.
El precio de los combustibles
Consultado sobre la frecuencia de los aumentos, el referente explicó que desde agosto YPF implementó un sistema de “micro ajustes”.
“Son pequeños aumentos que se van dando conforme a un estudio realizado por inteligencia artificial, de cómo se va movilizando el consumo: cuáles son las horas de mayor consumo, cuáles son las zonas de mayor consumo y, de acuerdo, a eso se van modificando los precios por una cuestión de competencia”, explicó.
Además, aclaró que las estaciones de servicio no intervienen en la fijación de valores. “YPF normalmente lleva la bandera del precio. Las otras compañías se fijan cuál es el precio que ha publicado YPF y a partir de allí acomodan sus valores. Las estaciones de servicio no tienen nada que ver con esto, no forman los precios ni aportan información para formar los precios. Los precios ya directamente los maneja la compañía conforme a sus propios criterios”.
Respecto al anuncio del Gobierno nacional sobre la actualización del impuesto a los combustibles líquidos, López sostuvo que el impacto es bajo. “Ya está publicado el nuevo índice del impuesto de los combustibles líquidos, normalmente llamado impuestos internos de los combustibles. Lo que se incrementó no incide más de un 1% en el precio final del combustible. O sea, que esto no va a cambiar mucho el panorama y durante todo el mes se va a mantener”, remarcó.
En cuanto a posibles subas futuras, indicó: “Anunciarse no se anuncia nada. Tanto nosotros como las estaciones de servicio nos enteramos de los aumentos cuando se comunican. Probablemente va a haber aumentos. Suponemos que se va a seguir con la misma política de micro precios, acompañando un poco la inflación”.
Sobre el mercado internacional, detalló que el barril de petróleo registró un incremento tras la escalada del conflicto. “El barril de petróleo hasta este conflicto rondaba los 63 o 64 dólares y ahora ha superado ya la barrera de los 70, está en 75 dólares el barril”.
Explicó que la suba responde a una lógica de oferta y demanda vinculada al bloqueo en la zona estratégica: “Lo que se impide que pase ese petróleo por el Estrecho de Ormuz, al quedar estancado ahí, los países que necesitan ese petróleo demandan más. Entonces eso hace subir el precio. Los que lo tienen se lo van a vender a precio más caro”.
Finalmente, López expresó: “lo mejor de todo es la esperanza de que esto termine pronto. Es una guerra, no queremos vivir en estados de guerra. No nos desesperemos, porque por ahí alguien puede querer acopiar algo de combustible en su casa y es muy peligroso. No va a pasar, no va a faltar combustible, combustible va a haber”. Elonce.com