Accidente fatal en la Ruta 12 terminó con la vida de un comerciante crespense

Un accidente fatal se registró este martes por la mañana en la Ruta 12 y provocó la muerte de un comerciante oriundo de Crespo. El hecho ocurrió en un tramo cercano al acceso a Aldea María Luisa, en una jornada marcada por la lluvia y condiciones de circulación adversas.

De acuerdo a la información confirmada por fuentes policiales, el hombre de 62 años conducía un automóvil Volvo y se dirigía desde Crespo hacia Santo Tomé, en la provincia de Santa Fe, por motivos laborales. Por causas que ahora son materia de investigación, el rodado despistó en inmediaciones de un puente y dio varios vuelcos.

El vehículo terminó fuera de la cinta asfáltica

Tras perder el control, el automóvil salió de la calzada y finalizó su trayectoria a varios metros de la ruta. Esa distancia dificultó inicialmente su localización. Según trascendió, fueron personas allegadas que conocían el viaje quienes advirtieron la falta de contacto y comenzaron a buscarlo, hasta dar con la escena del siniestro.

Accidente en Ruta 12. Foto: Estación Plus.

En el lugar trabajó un gabinete completo de Policía Científica, que llevó adelante las pericias correspondientes para determinar la mecánica del accidente y establecer las circunstancias precisas en las que se produjo el vuelco.

Intervención judicial y autopsia

La Policía confirmó el fallecimiento del conductor en el lugar. Por disposición de la Fiscalía en turno, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de Oro Verde para la realización de la autopsia correspondiente. Una vez cumplido ese procedimiento, será entregado a sus familiares.

Las actuaciones continúan bajo la órbita judicial mientras se analizan posibles factores que hayan incidido en el hecho, entre ellos el estado de la calzada y las condiciones climáticas registradas durante la mañana.