Hallaron muerto en medio de un charco de sangre a un abogado penalista en Santa Fe

El abogado penalista Elmer Enrique Baumgartner, de 64 años, fue hallado sin vida en su vivienda del barrio Loyola, en Santa Fe. La Justicia investiga si se trató de una muerte natural o un homicidio.
El abogado penalista Elmer Enrique Baumgartner, de 64 años, fue hallado muerto este lunes antes de la medianoche en su vivienda ubicada sobre calle Piedrabuena al 6700, entre Furlong Cardiff y Cecilia Grierson, en el barrio Loyola de la ciudad de Santa Fe. La Justicia investiga las circunstancias del hecho para determinar si se trató de una muerte natural o un homicidio.
El hallazgo fue realizado por su hijastro, quien se presentó en el domicilio por pedido de su madre, ante la falta de contacto con el abogado desde el fin de semana, publicó Uno Santa Fe.
Al ingresar a la vivienda, el joven percibió un fuerte olor nauseabundo y encontró a Baumgartner sentado en una silla, con un abundante charco de sangre debajo.
Intervención policial
Tras el descubrimiento, el denunciante dio aviso al 911. Minutos después arribaron efectivos de la Subcomisaría 12° y del Comando Radioeléctrico, quienes preservaron la escena y comenzaron con las primeras actuaciones.
Los uniformados entrevistaron al hijastro y dialogaron con vecinos de la cuadra, además de constatar la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que podrían aportar registros de los últimos días.
La novedad fue comunicada a la Unidad Regional I La Capital y a la Policía de Investigaciones (PDI), ambas dependientes de la Policía de Santa Fe.
Peritajes y necropsia
El fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación ordenó identificar formalmente al denunciante, relevar testigos, secuestrar grabaciones de cámaras de seguridad e incautar el teléfono celular de la víctima en caso de hallarlo.
También dispuso la realización del examen médico policial, peritajes criminalísticos en la vivienda y el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la necropsia correspondiente.
Los trabajos periciales estuvieron a cargo del área Científica de la PDI, mientras continúa la investigación para esclarecer las causas del fallecimiento del abogado penalista Elmer Enrique Baumgartner.