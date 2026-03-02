Robaron campana de la Basílica en Victoria y la hallaron en local de compra-venta

REDACCIÓN ELONCE
Una campana de bronce fue sustraída de la Basílica Nuestra Señora de Aránzazu y luego hallada en un local de compra-venta. Un joven de 22 años quedó sindicado como autor y tomó intervención la Fiscalía.
Robaron una campana de la Basílica en Victoria y la hallaron en local de compra-venta tras un procedimiento realizado por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal. El hecho fue denunciado en la ciudad de Victoria y derivó en el secuestro de elementos de bronce que habían sido ofrecidos para la venta.
Según se informó, en horas del mediodía los efectivos llevaron adelante tareas preventivas y procedieron al secuestro de partes de objetos de bronce en un comercio del rubro compra-venta, ante la presunción de que podrían ser de procedencia ilícita.
Posteriormente, durante la tarde, se recepcionó una denuncia por la sustracción de una campana de bronce del interior de la Basílica Nuestra Señora de Aránzazu, templo emblemático de la localidad.
Investigación y secuestro
A partir de las averiguaciones practicadas, los investigadores establecieron que los elementos secuestrados guardaban relación directa con el hecho denunciado en la basílica.
Como resultado de la pesquisa, quedó sindicado como presunto autor un hombre de 22 años, oriundo de Victoria, quien contaría con numerosos antecedentes.
Las actuaciones continuaron con conocimiento de la Fiscalía en turno, que dispuso las diligencias correspondientes para avanzar en la causa y determinar responsabilidades.