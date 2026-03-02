 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Inseguridad en templo histórico

Robaron campana de la Basílica en Victoria y la hallaron en local de compra-venta

Una campana de bronce fue sustraída de la Basílica Nuestra Señora de Aránzazu y luego hallada en un local de compra-venta. Un joven de 22 años quedó sindicado como autor y tomó intervención la Fiscalía.

2 de Marzo de 2026
Robaron una campana de la Basílica y la hallaron en compra-venta.
Robaron una campana de la Basílica y la hallaron en compra-venta. Foto: (PER).

REDACCIÓN ELONCE

Una campana de bronce fue sustraída de la Basílica Nuestra Señora de Aránzazu y luego hallada en un local de compra-venta. Un joven de 22 años quedó sindicado como autor y tomó intervención la Fiscalía.

Robaron una campana de la Basílica en Victoria y la hallaron en local de compra-venta tras un procedimiento realizado por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal. El hecho fue denunciado en la ciudad de Victoria y derivó en el secuestro de elementos de bronce que habían sido ofrecidos para la venta.

 

Según se informó, en horas del mediodía los efectivos llevaron adelante tareas preventivas y procedieron al secuestro de partes de objetos de bronce en un comercio del rubro compra-venta, ante la presunción de que podrían ser de procedencia ilícita.

 

Posteriormente, durante la tarde, se recepcionó una denuncia por la sustracción de una campana de bronce del interior de la Basílica Nuestra Señora de Aránzazu, templo emblemático de la localidad.

Investigación y secuestro

 

A partir de las averiguaciones practicadas, los investigadores establecieron que los elementos secuestrados guardaban relación directa con el hecho denunciado en la basílica.

 

Como resultado de la pesquisa, quedó sindicado como presunto autor un hombre de 22 años, oriundo de Victoria, quien contaría con numerosos antecedentes.

 

Las actuaciones continuaron con conocimiento de la Fiscalía en turno, que dispuso las diligencias correspondientes para avanzar en la causa y determinar responsabilidades.

Temas:

Victoria Robo Basílica
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso