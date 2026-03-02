En su primer partido sin Gallardo, River empató 1 a 1 con Independiente Rivadavia

REDACCIÓN ELONCE
El Millonario rescató un empate 1 a 1 en el estadio Bautista Gargantini frente a la Lepra mendocina. Gonzalo Montiel anotó el tanto del equipo que dirigirá Eduardo Coudet.
River Plate igualó 1-1 frente a Independiente Rivadavia en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, en el marco de la octava fecha del Torneo Apertura, en el primer encuentro posterior a la salida de Marcelo Gallardo como entrenador. En el debut como DT interino de Marcelo Escudero, el conjunto visitante logró recuperarse tras ir en desventaja con un gol de Gonzalo Montiel que selló la igualdad, mientras espera el arribo de Eduardo Coudet a la dirección técnica.
El local abrió el marcador a los 20 minutos del primer tiempo: Gonzalo Ríos capitalizó un rebote tras un tiro de esquina y, con un potente remate de zurda desde afuera del área, estableció el 1-0 para Independiente Rivadavia. Poco después, el arquero Santiago Beltrán evitó el segundo del conjunto mendocino con una atajda clave ante un cabezazo de José Florentín, consolidándose como la figura visitante.
La reacción de River llegó avanzada la primera etapa. Después de una jugada colectiva por derecha, Ian Subiabre envió un centro preciso que encontró a Gonzalo Montiel, quien conectó de cabeza para decretar el empate a los 38 minutos. El lateral derecho celebró con énfasis, reflejando la tensión del momento tras el final del ciclo anterior.
Durante el complemento, ambos equipos mantuvieron la paridad, aunque el partido perdió intensidad y las situaciones de peligro escasearon pese a varios cambios realizados por ambos entrenadores.
Al margen del desarrollo del encuentro, River Plate confirmó la inminente llegada de Eduardo Coudet como nuevo entrenador, tras alcanzar un acuerdo económico con el Alavés de España para la rescisión de su contrato. Se prevé que el técnico asuma sus funciones en los próximos días con vistas a la continuidad del certamen.
Por parte de Independiente Rivadavia, el equipo dirigido por Alfredo Berti sumó su sexto partido invicto y se mantiene como líder de la Zona B con 17 puntos sobre 24 posibles, teniendo como principal referencia ofensiva a Sebastián Villa.
Seguí las incidencias del partido
¡FINAL DEL PARTIDO!
48’ST: otra espectacular atajada de Beltrán que evitó la derrota de River
Tras un centro de Villa, gran impacto de cabeza que provocó la volada del arquero, que fue una de las figuras del partido.
41’ST: durísimo choque de cabezas en River Plate
Martínez Quarta y Montiel sufrieron un fuerte golpe y el defensor central se llevó la peor parte. Automáticamente, Tello paró el partido para que los asistan.
37’ST: cambio en River Plate
Ingresa Kevin Castaño en lugar de Sebastián Driussi.
36’ST: Freitas buscó la personal
Montiel robó una pelota y encabezó el contraataque, descargó para Freitas, quien en velocidad entró al área, enganchó y remató, débil. Abajo embolsó Nicolás Bolcato.
30’ST: Freitas es amonestado
El juvenil de River Plate llegó tarde y bajó a Studer, ganándose la tarjeta amarilla.
25’ST: cambio en River Plate
Ingresa Cristian Jaime en lugar de Ian Subiabre.
20’ST: Subiabre es amonestado en River Plate
El juvenil llegó a destiempo y pisó a Grego. Tello automáticamente sancionó infracción y amarilla para el delantero. El VAR chequeó por un posible planchazo, pero no hubo llamado.
16’ST: todo River Plate reclamó penal
Un pelotazo que impactó en la mano de Studer fue pedida con vehemencia por Montiel y sus compañeros. Para el árbitro Facundo Tello fue fortuita, lo mismo entendió el VAR que no lo corrigió.
12’ST: Sebastián Driussi recibió en la medialuna y probó
El remate del delantero de River se fue ancho. El Millonario ajustó la marca y domina el pleito en Mendoza.
9’ST: Villa comandó el ataque pero no se entendió con Sartori
El colombiano picó a pura velocidad, agrupó rivales y en la puerta del área descargó para el delantero, que no alcanzó a definir. Atento estuvo Beltrán para controlar.
Comenzó el segundo tiempo
Con los mismo protagonistas, ya se juega el complemento en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.
45 minutos: final del primer tiempo
37 MINUTOS: ¡GOL DE RIVER PLATE!
Gonzalo Montiel cabeceó un impecable centro enviado por Subiabre. En el peor momento del equipo, el Millonario alcanzó la igualdad en Mendoza.
34 minutos: Fausto Vera prueba desde lejos
River Plate no puede generar jugadas de peligro y el remate de media distancia es la única opción. El mediocampista intentó, pero la pelota se fue muy desviada.
31 minutos: Atajadón de Beltrán
Otra vez el arquero de River Plate evitó el gol de Independiente Rivadavia. Tras un gran centro de Villa, Florentín ganó en lo alto y cabeceó perfecto; pero se encontró con una estupenda reacción del guardameta.
28 minutos: Freitas peleó una pelota en el fondo y casi anota Galván
Los futbolistas surgidos de la cantera de River Plate buscaron la reacción y la fortuna en un rebote le jugó a favor a Independiente Rivadavia, que es superior.
22 minutos: Elordi se perdió el segundo
Otra vez el lateral recibió un gran pase de Florentín pero su remate de primera se fue muy desviado.
17 MINUTOS: GOL DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA
Tras un despeje en un córner, Gonzalo Ríos impactó de lleno y anotó un golazo desde la medialuna; inatajable para Santiago Beltrán.
12 minutos: River Plate volvió a llevar peligro con un disparo de Subiabre
River volvió a circular con criterio la pelota de un lado al otro en el campo de juego, la acción finalizó con un remate cruzado del juvenil.
4 minutos: Beltrán salvó a River Plate
Montiel se confió, no atacó la pelota y por el fondo entró Elordi, quien recibió solo en el área para el gol. Sin embargo, el arquero millonario tuvo una gran reacción al bloquear su remate.
3 minutos: Villa y Subiabre, los primeros en intentar con remates a distancia
El colombiano tomó una pelota perdida tras un despeje corto de la defensa de River y remató, pero justo lo interceptaron. En la acción siguiente, fue el juvenil Subiabre quien probó desde media distancia, desviado.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
Alfredo Berti dispuso el siguiente equipo para enfrentar a River Plate: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; José Florentín, Gonzalo Ríos; Matías Fenández, Fabrizio Sartori y Sebastián Villa.
Los elegidos por el entrenador interino Marcelo Escudero son: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno; Ian Subiabre, Joaquín Freitas, Tomás Galván; y Sebastián Driussi.