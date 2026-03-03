Dos drones iraníes atacan la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita

El portavoz del Ministerio de Defensa de Arabia Saudita confirmó este lunes que la embajada de Estados Unidos en Riad fue atacada por dos drones, lo que causó un incendio limitado y daños materiales menores al edificio. El ataque ocurrió en la madrugada en el barrio diplomático de la capital saudita, lo que generó una respuesta inmediata de las autoridades locales. Testigos en la zona reportaron fuertes explosiones y columnas de humo tras el impacto de los drones.

Medios internacionales como CNN, Reuters, Axios y el canal árabe Al-Arabiya informaron sobre el incidente, destacando el fuego en la sede diplomática. El ataque con drones se produce en medio de un contexto de creciente tensión regional, en el que se ha intensificado el uso de misiles y drones atribuidos a Irán, atacando objetivos estratégicos en Arabia Saudita y otros países del Golfo. Estos ataques se consideran una represalia por los bombardeos de Estados Unidos e Israel en territorio iraní.

Contexto de la agresión y respuesta de Estados Unidos

Este ataque con drones se suma a una serie de agresiones recientes contra instalaciones diplomáticas y militares estadounidenses en la región. Tras el incidente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó que tomaría represalias “pronto” tras el ataque de los drones iraníes contra la embajada en Riad. En declaraciones a NewsNation, Trump señaló que “pronto sabrán” cómo respondería Estados Unidos, aunque no proporcionó detalles específicos sobre las acciones a tomar.

Por su parte, la embajada estadounidense en Riad emitió una alerta de refugio para los ciudadanos estadounidenses en las ciudades de Jeddah, Riad y Dhahran. En su mensaje, la embajada recomendó a los ciudadanos estadounidenses en Arabia Saudita que se resguardaran y evitaran desplazamientos hasta nuevo aviso, lo que reflejó la preocupación por la seguridad de los nacionales en el país tras el ataque.

Impacto en la región y perspectivas futuras

El ataque contra la embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita subraya la creciente inestabilidad en el Golfo Pérsico, donde las tensiones entre Estados Unidos, Irán y sus aliados siguen en aumento. Los recientes intercambios de fuego entre estos actores internacionales han incrementado la preocupación por una posible escalada bélica en la región, especialmente después de los ataques con drones y misiles a instalaciones clave. Mientras tanto, las autoridades sauditas y estadounidenses continúan evaluando las consecuencias del ataque y la mejor manera de responder ante estos actos de agresión.