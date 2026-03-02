Alerta amarilla y naranja por tormentas en Entre Ríos y varias provincias del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido alertas de diferentes niveles para varias provincias de Argentina debido a la presencia de tormentas severas que podrían afectar gravemente a la población.

Las provincias afectadas por la alerta amarilla incluyen Buenos Aires, La Pampa, parte de Córdoba, Santa Fe, Corrientes y San Juan. En estas áreas, se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de ellas locales fuertes, que traerán lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h. Se prevé que la precipitación acumulada llegue entre los 30 y 50 mm, aunque es posible que se superen estos valores de manera puntual.

Por otro lado, las alertas naranjas afectan a otras provincias, como Córdoba, La Rioja, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Salta y Jujuy, donde se prevén tormentas más fuertes y severas.

Las tormentas en estas regiones estarán acompañadas de frecuentes descargas eléctricas, caída de granizo y lluvias intensas. Además, las ráfagas de viento podrían llegar a los 90 km/h, lo que aumentaría el riesgo de alteraciones en las actividades cotidianas y daños materiales. El SMN indicó que los valores de precipitación acumulada podrían superar los 90 mm en algunas zonas de estas provincias.

Foto: Archivo Elonce.

Condiciones extremas en el norte y centro del país

Las provincias del norte y centro del país experimentarán fenómenos climáticos más intensos, según lo informado por el SMN. En las áreas con alerta naranja, como Córdoba y Salta, se espera una mayor severidad de las tormentas, lo que podría afectar gravemente la seguridad y el bienestar de la población.

Las lluvias intensas en cortos períodos podrían generar inundaciones repentinas, especialmente en zonas urbanas con drenaje insuficiente. Además, las ráfagas de viento intensas podrían ocasionar la caída de árboles, daños en techos y posibles cortes de energía.

El SMN también advierte que las tormentas podrían generar fenómenos de granizo, lo que aumenta el riesgo de daños a vehículos, cosechas y otras infraestructuras. La actividad eléctrica en estas condiciones también puede causar cortes de energía, por lo que las autoridades locales instan a la población a mantenerse informada y tomar precauciones.

Recomendaciones para la población

Ante esta situación, el SMN recomendó que las personas que se encuentren en las áreas afectadas por las alertas amarilla y naranja tomen medidas de precaución. En primer lugar, se aconseja evitar circular por calles inundadas y mantenerse alejado de árboles, postes o cables de electricidad que podrían caerse debido a las ráfagas de viento. Además, es importante tener a mano linternas y pilas en caso de cortes de energía, y seguir las indicaciones de las autoridades locales y del SMN a través de sus canales oficiales.