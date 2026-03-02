Coudet se despidió del Alavés y espera viajar para asumir en River

Eduardo Coudet quedó a horas de convertirse en el nuevo entrenador de River. El acuerdo contractual hasta diciembre de 2027 ya está definido y solo resta resolver la rescisión con el Deportivo Alavés para oficializar su llegada al club de Núñez.

Este lunes por la mañana, Coudet se despidió de sus dirigidos en el predio Ibaia, donde el plantel le realizó el tradicional “pasillo” de despedida. La comunicación interna se dio luego de la derrota sufrida el viernes ante Levante, encuentro que marcó el cierre de su ciclo en la institución española.

Acuerdo cerrado y salida en trámite

Las gestiones se aceleraron durante el fin de semana, con contactos directos entre dirigentes de River y el entorno del entrenador. Desde ambas partes ratificaron el entendimiento alcanzado y dejaron el vínculo listo para la firma, según informó TyC Sports.

La única instancia pendiente es la desvinculación formal del Alavés, que podría resolverse mediante un resarcimiento económico por la finalización anticipada del contrato. En Núñez consideran que ese punto no representará un obstáculo y estiman que podría quedar resuelto en las próximas horas.

Coudet se despidió del elenco español. Foto: TyC Sports.

Mientras tanto, el plantel millonario afrontará su compromiso ante Independiente Rivadavia en Mendoza bajo la conducción interina de Marcelo Escudero. Tras ese encuentro, no se descarta que el regreso a los entrenamientos ya sea con Coudet al frente.

Posible debut y armado del cuerpo técnico

Si se concreta su llegada esta semana y se mantiene el paro dispuesto por AFA, el nuevo cuerpo técnico dispondrá de varios días de trabajo antes del próximo compromiso oficial. El debut podría darse el jueves 12 de marzo ante Huracán en Parque Patricios.

En caso de que la actividad no se detenga, el estreno podría adelantarse al domingo frente a Atlético Tucumán en el estadio Monumental.

La llegada de Coudet marcará el inicio de una nueva etapa tras la salida de Marcelo Gallardo, con un contrato ya acordado y la confirmación pendiente de los últimos detalles administrativos.