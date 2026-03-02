Video: el gesto desafiante de Messi al banco de Orlando tras la victoria en el clásico

Lionel Messi volvió a ser protagonista en la Major League Soccer durante el Clásico del Sol entre Inter Miami y Orlando City. El encuentro, disputado en el Inter&Co Stadium por la segunda fecha del torneo, terminó 4-2 a favor del conjunto rosa, con una actuación determinante del capitán argentino, que marcó dos goles y aportó una asistencia.

El equipo local había comenzado en desventaja, ya que Orlando se puso 2-0 con tantos de Marco Pasalic y Martín Ojeda antes de los 25 minutos. La reacción llegó en el complemento: Mateo Silvetti descontó y luego Messi igualó con un remate desde fuera del área. Más tarde asistió a Telasco Segovia y, en el tramo final, selló el resultado con un tiro libre.

El gesto que generó repercusión

El cuarto tanto fue el detonante de una escena que rápidamente se viralizó. Tras ejecutar el tiro libre y convertir, Messi se giró hacia el banco de suplentes de Orlando City y realizó un gesto en el que simuló preguntar si querían su autógrafo.

La acción se produjo después de varios cruces verbales dentro del campo en un partido de alta intensidad, marcado por la rivalidad regional. Las imágenes fueron replicadas en redes sociales y medios internacionales, donde se interpretó como una reacción desafiante ante el banco visitante.

Lionel Messi preguntándole a los suplentes de Orlando City SI QUIEREN UN AUTÓGRAFO. JAJAJA, doblete y remontada. 😅🇦🇷https://t.co/9egzfDR941 — Sudanalytics (@sudanalytics_) March 2, 2026

Además de su influencia en el marcador, el rosarino alcanzó un registro histórico: se convirtió en el primer futbolista en marcar goles en 22 temporadas consecutivas desde su debut profesional en 2005.

Un momento emotivo antes del inicio

Previo al comienzo del encuentro, otro episodio con Messi captó la atención. En la salida al campo, el capitán tuvo un gesto afectuoso con uno de los niños que acompañaban a los jugadores. Lo abrazó y el pequeño, visiblemente emocionado, rompió en llanto tras el saludo.

El video se difundió rápidamente y fue compartido por miles de usuarios.

Inter Miami, vigente campeón de la MLS, logró así sus primeros tres puntos de la temporada después de la caída inicial ante LAFC. En el calendario inmediato afrontará una serie de compromisos como visitante debido a las obras en el Miami Freedom Park, con próximo destino en Washington frente a DC United.