Detallan cómo están funcionando los colectivos urbanos en Paraná tras el cambio de recorridos

Desde este domingo 1 de marzo comenzaron a aplicarse los nuevos recorridos de colectivos urbanos en Paraná, tras la entrada en vigencia de modificaciones que alcanzan a siete líneas del sistema.

Los cambios impactan en las trazas de los colectivos A, B, C, D, L, M y P, mientras que la línea F no presenta alteraciones por el momento, aunque se analiza una actualización.

Las variaciones más significativas se registraron en las líneas P, C, L y M, mientras que A, B y D tuvieron ajustes puntuales en determinados tramos. El resto del esquema de colectivos mantiene su funcionamiento habitual.

Incremento de unidades y monitoreo

En el marco del inicio del ciclo lectivo, el director de SUBE Paraná, Leonardo Nessi, explicó que junto con los cambios de traza se implementó el denominado “año lectivo”, que implica un aumento en la cantidad de unidades en circulación. “Hoy, a partir de hoy, tenemos 70 coches en circulación en el turno mañana; la semana pasada en días hábiles teníamos 54”, detalló.

Director de SUBE Paraná, Leonardo Nessi. Foto: Elonce.

Consultado sobre el funcionamiento de las nuevas rutas, señaló: “Estamos ajustando algunos detalles, pero básicamente está funcionando bien”. Además, aclaró que el sistema de monitoreo refleja correctamente las unidades en servicio y que los horarios planificados se están cumpliendo.

Ajustes en la aplicación y nuevos ramales

Nessi indicó que algunos usuarios pueden advertir diferencias en la aplicación mientras se terminan de cargar las nuevas trazas. “Generalmente ahora está tirando el planificado, pero es porque estamos ajustando algunos detalles”, explicó, y agregó que el sistema requiere un proceso de adaptación debido a la magnitud de los cambios.

Entre las modificaciones, destacó el caso de la línea P, que incorporó nuevos ramales. “La que llegaba hasta el centro por Provincias Unidas ahora llega hasta el hospital de La Baxada, y también tenemos la que viene por Almafuerte”, señaló.

Según precisó, el objetivo es optimizar la cobertura en distintos sectores de la ciudad y acompañar la mayor demanda propia del comienzo de clases. “Lo que quiero llevar tranquilidad a la gente es que la cantidad de flota está y lo planificado se está cumpliendo”, sostuvo el funcionario.