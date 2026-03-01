Desde hoy rigen los nuevos recorridos de colectivos urbanos en Paraná: el detalle

Siete líneas del transporte urbano de Paraná modificaron sus recorridos desde este domingo. Las líneas P, C, L y M concentraron los cambios más relevantes, mientras que A, B y D tuvieron ajustes menores. La línea F no fue modificada por el momento.
Desde hoy rigen los nuevos recorridos de colectivos urbanos en Paraná, tras la entrada en vigencia de modificaciones en siete líneas del transporte público de la capital entrerriana. Los cambios comenzaron a aplicarse este domingo y alcanzaron a las líneas A, B, C, D, L, M y P, mientras que la línea F no sufrió alteraciones, aunque se analiza una actualización en las próximas semanas.
De acuerdo a lo informado, si bien son siete las líneas que presentan variaciones, las modificaciones más significativas se registraron en las líneas P, C, L y M. En tanto, las líneas A, B y D tuvieron ajustes puntuales en algunos tramos específicos. El resto de las líneas del sistema no presenta cambios momentáneamente.
Cambios en los recorridos de los colectivos urbanos: Guía de Trazas by elonceweb
Modificaciones generales por línea
- Línea A: Se modifican 2 cuadras en San Agustín para acercar la línea a las escuelas.
- Línea B: Se realizan modificaciones para acercar a los atractores de la nueva sede de UADER, Barrio Procrear y Hospital de la Baxada, por Sarobe y Espejo.
- Línea C: Se recupera el trayecto de calle Almafuerte desde Blas Parera hasta Ramírez.
- Línea D: Se modifican 2 cuadras desde Ambrosetti a Antonio Crespo.
- Línea L: Se amplía el recorrido desde calle Colón por La Rioja hasta Echagüe, empalmando luego con Ramirez. Acercando la Línea al Hospital del Niño, UNER, y Hospital San Martín. Asimismo se acerca la línea hasta barrio Yatay incorporando los pedidos de instituciones escolares de La Florida.
- Línea M: Se amplía el recorrido incorporando el viejo trayecto de la línea 3, conectando zona centro, Hospital de la Baxada con Guacho Rivero y Anacleto respetando el viejo recorrido en ese tramo de la ex-línea.
- Línea P: Se incorporan dos ramales P1- P2 En uno de ellos recuperamos el trayecto de Zanni - Almafuerte y Gualeguaychú. En el otro abarca Newbery - Zanni hasta el Hospital de la Baxada.
El resto de las líneas no sufren modificaciones momentáneamente.
Así quedan los nuevos recorridos de las líneas A - B - C - D - L - M - P:
LÍNEA A: B° EMPLEADOS DE COMERCIO - CENTRO
Ida: Colectora - Juan B. Justo - Gral. Artigas - Crisólogo Larralde - Av. Ramírez - Juan Báez - M. Lebensohn - Pablo Crausaz - Av. de las Américas - El Paracao - Gral. Alvarado - Eva Duarte de Perón - Mons. D ́Andrea - Vicente Quesada - Gutiérrez - Selva de Montiel - Gral. Galán - Los Jacarandaes - Casiano Calderón - Acebal - F. Ameghino - República de Siria - Romina Iturain - Av. Larramendi - Laprida - Gaboto - Cervantes - Santa Fe.
Regreso: Laprida - Av. Larramendi - Romina Iturain - República de Siria - F. Ameghino - Acebal - Don Segundo Sombra - Los Ceibos- Gral. Galán - Selva de Montiel - Luis Palma - Vicente Quesada - Mons. D ́Andrea - Eva Duarte de Perón - Gral. Alvarado - El Paracao - Av. de las Américas - M. Lebensohn - Juan Báez - Av. Ramírez - Crisólogo Larralde - Gral. Artigas.
LÍNEA B: B° CAPIBÁ - CENTRO
Ida: Lisandro de la Torre - Av. Zanni - Crisólogo Larralde - División de los Andes - Provincias Unidas - Av. Francisco Ramírez - Gral. Sarobe - Gral. Geronimo Espejo - El Paracao - Av. de las Américas - Pronunciamiento - Av. Ejército - Monte Caseros - Av. Gualeguaychú - Bavio - Italia - Santa Fe - Garay.
Regreso: Córdoba - Libertad - Paraguay - Pellegrini - Bv. Perette - Av. Ejército - Pronunciamiento - Av. de las Américas - El Paracao - Gral. Geronimo Espejo - Gral. Sarobe - Provincias Unidas - División de los Andes - Crisólogo Larralde - Av. Zanni - Lisandro de la Torre.
LÍNEA C
C1 - B° 300 VIVIENDAS - CENTRO
Ida: B° 300 Viviendas - Av. Don Bosco - Pedro Londero - Fraternidad - Gdor. Maya - Del Poncho - De la Yerra - Francia - Gdor. Maya - Av. Almafuerte - Jorge Luis Borges - Francia - Francia - Las Arvejillas - Las Madreselvas - Las Orquídeas - Francia - Jorge Luis Borges - Av. Almafuerte - Gdor. López Jordán - Francia - Av. Blas Parera - Av. Almafuerte - Av. Ramírez - La Paz - Santa Fe.
Recorrido Esc. N° 58 “Poeta C. Mastronardi”: Ida: B° 300 Viviendas - - Av. Don Bosco - Pedro Londero - Fraternidad - Gdor. Maya; en 4 oportunidades.
Regreso: Santa Fe - Alameda de la Federación - Carlos Gardel - Colón - Av. Ramírez - Dean J. Álvarez - Av. Almafuerte - Av. Blas Parera - Francia - Gdor. López Jordán - Av. Almafuerte - Jorge Luis Borges - Francia - Las Arvejillas - Las Madreselvas - Las Orquídeas - Francia - Jorge Luis Borges - Av. Almafuerte - Gdor. Maya - Francia - De la Yerra - Del Poncho - Gdor. Maya - Av. Don Bosco - B° 300 Viviendas.
Recorrido Esc. N° 58 “Poeta C. Mastronardi”: Gdor. Maya - Av. Don Bosco - Pedro Londero - Fraternidad - Gdor. Maya; en 4 oportunidades.
C2 - B° 300 VIVIENDAS - PARQUE INDUSTRIAL - CENTRO
Ida: B° 300 Viviendas - Av. Don Bosco - Pedro Londero - Fraternidad - Gdor. Maya - Del Poncho - De la Yerra - Francia - Gdor. Maya -Antonio Salellas - Valentin Torra - Art. Walter Grand - Hernandarias - Antonio Salellas - Av. Almafuerte - Jorge Luis Borges - Francia - Las Arvejillas - Las Madreselvas - Las Orquídeas - Francia - Jorge Luis Borges - Av. Almafuerte - Gdor. López Jordán - Francia - Av. Blas Parera - Av. Almafuerte - Av. Ramírez - La Paz - Santa Fe.
Regreso: Santa Fe - Alameda de la Federación - Carlos Gardel - Colón - Av. Ramírez - Dean J. Álvarez - Av. Almafuerte - Av. Blas Parera - Francia - Gdor. López Jordán - Av. Almafuerte -Jorge Luis Borges -Francia - Las Arvejillas - Las Madreselvas - Las Orquídeas - Francia - Jorge Luis Borges - Av. Almafuerte - Gdor. Maya - Francia - De la Yerra - Del Poncho - Gdor. Maya - Av. Don Bosco - B° 300 Viviendas.
LÍNEA D: B° POLICIAL - TOMA NUEVA
Ida: Alfonsina Storni - Francia - Gdor. López Jordán - Río Gualeguay - Celia Torrá- Hoffman - Gdor. Manuel Crespo - Av. Churruarín - 3 de Febrero - Av. Almafuerte - Av. Gualeguaychú - Bavio - Italia - Santa Fe - Malvinas - San Lorenzo - Salta - Güemes - Av. Laurencena - Av. Ramírez - Bravard - Soler - Ambrosetti - Rondeau - Antoño Crespo - Blas Parera - Jozami.
Recorrido verano Toma Vieja: Blas Parera - Toma Vieja.
Regreso: Rondeau - C. Darwin - Blas Parera - Gdor. Uranga - Rondeau - Ambrosetti - Soler - Du Graty - Av. Ramírez - Av. Laurencena - Güemes - Bv. Moreno - Córdoba - Libertad - España - 25 de Mayo - Echagüe - Av. Churruarín - Gdor. Manuel Crespo - Marchese - Celia Torrá - Río Gualeguay - Gdor. López Jordán - Lola Mora - Alfonsina Storni.
Recorrido verano Toma Vieja: Toma Vieja - Blas Parera - Gdor. Uranga.
LÍNEA L
L1 - B° 500 VIVIENDAS – TERMINAL DE ÓMNIBUS – B° YATAY
Ida: José María Paz - Padre Pascual Uva - Selva de Montiel - Juan Báez - Gral. Espejo - Gral. Alvarado - Pirán - Gutiérrez - Virasoro - Gral. Galán - Casiano Calderón - Cnel. Caminos - Santos Vega - Florencio Sánchez - Selva de Montiel - Ituzaingó - Florencio Sánchez - Paraguay - Courreges - España - Italia - Santa Fe - Alameda de la Federación - Carlos Gardel - Colón - La Rioja - Arturo Illia - 25 de Mayo Gral. Pascual Echagüe-Av. Ramírez - Av. Don Bosco.
Regreso: Av. Don Bosco - 3 de Febrero - Perez Colman - F. Soler - Fraternidad - Nogoyá - Juan de Garay - Córdoba - Libertad - Montevideo - Diamante - Florencio Sánchez - Ituzaingó - Selva de Montiel - Segundo Sombra - Florencio Sánchez - Santos Vega - José María Paz - Gutiérrez - Av. Ejército - Gral. Alvarado - Gral. Espejo - Juan Báez - Selva de Montiel - Padre Pascual Uva - José María.
L2 - B° LOS BERROS – TERMINAL DE ÓMNIBUS – B° YATAY
Ida: Padre Pascual Uva - Lebensohn - Pablo Crausaz - Gral. Espejo - Gral. Alvarado - Pirán - Gutiérrez - Virasoro - Gral. Galán - Casiano Calderón - Cnel. Caminos - Santos Vega - Florencio Sánchez - Selva de Montiel - Ituzaingó - Florencio Sánchez - Paraguay - Courreges - España - Italia - Santa Fe - Alameda de la Federación - Carlos Gardel - Colón - La Rioja - Arturo Illia - 25 de Mayo - Echagüe - Av. Ramírez - Av. Don Bosco.
Regreso: Av. Don Bosco - 3 de Febrero - Perez Colman - F. Soler - Fraternidad - Nogoyá - Juan de Garay - Córdoba - Libertad - Montevideo - Diamante - Florencio Sánchez - Ituzaingó - Selva de Montiel - Segundo Sombra - Florencio Sánchez - Santos Vega - José María Paz - Gutiérrez - Av. Ejército - Gral. Alvarado - Gral. Espejo - Pablo Crausaz - Lebensohn - Padre Pascual Uva.
LÍNEA M: B° PARQUE MAYOR – CENTRO – GAUCHO RIVERO
Ida: Villa Hernandarias - Las Garzas - Villa Seguí - Av. Zanni - Av. Newbery - División de los Andes - Miguel David - Av. Ramírez - Jauretche - Alejo Peyret - Edmundo de Amicis - Av. de las Américas - Bv. Racedo - Gral. Belgrano - Av. Gualeguaychú - Bavio - Italia - Santa Fe - Laprida - Córdoba - Libertad- Paraguay - Pellegrini - Pronunciamiento - Av. Ejercito - Gutiérrez - Vicente Quesada - Luis Palma.
Regreso:Luis Palma - Los Chanas - Gral. Galan - Selva de Montiel- Luis Palma - Vicente Quesada - Monseñor D Andrea -Eva Duarte de Perón - Gral. Alvarado - Av. Ejército - Monte Caseros - Enrique Carbó - Pascual Palma - Maipú - Cura Álvarez - Bv. Racedo - Toribio Ortiz - Alejo Peyret - Av. Ramírez - Miguel David - División de los Andes - Av. Newbery - Av. Zanni - Villa Seguí - Las Garzas - Villa Hernandarias.
LINEA P
P1 - AEROPUERTO – CENTRO – HOSPITAL DE LA BAXADA
Ida: Aeropuerto - Salvador Caputto - Av. Jorge Newbery - Av. Zanni - O ́ Higgins - Leonidas Echagüe - Provincias Unidas - El Paracao - Gral. Espejo.
Regreso: Gral espejo - Gral. Alvarado - El Paracao - Provincias Unidas - Leonidas Echagüe - O ́Higgins - Av. Zanni - Av. Jorge Newbery - Salvador Caputto - Aeropuerto.
P2 - AEROPUERTO – PLAZA ALBERDI
Ida: Aeropuerto - Salvador Caputto - Gdor. Tibiletti - Soldado - Bordón - Hernandarias - Gdor. Parera - Dr. Medus - Gdor. Mihura - Gdor. Tibiletti - Av. Zanni - Av. Almafuerte - Gualeguaychú - Gral. Manuel Belgrano - Gral. Urquiza.
Regreso: Gral. Urquiza - Pascual Palma - Gral. Pascual Echagüe - Av. Ramírez - Dean J. Álvarez - A. Almafuerte - Av. Zanni - Gdor. Tibiletti - Gdor. Mihura - Dr. Medus - Gdor. Parera - Hernandarias - Soldado Bordón - Gdor. Tibiletti - Salvador Caputto - Aeropuerto.