Soldado voluntario perdió todo al incendiarse la casa que alquilaba y necesita ayuda

Soldado voluntario perdió todo en incendio y necesita ayuda. El incendio en Concepción del Uruguay dejó a un joven de 24 años con pérdidas totales luego de que las llamas destruyeran por completo el departamento que alquilaba durante la madrugada.

El siniestro se habría originado por un cortocircuito en el baño de una vivienda vecina, construida de madera, y el fuego se propagó rápidamente hacia la propiedad lindante donde residía el joven, provocando la destrucción total del inmueble.

El damnificado fue identificado como Leonel Santiago Ojeda, oriundo de Santa Elena, quien atravesó momentos de extrema angustia al observar cómo el fuego consumía cada una de sus pertenencias en cuestión de minutos. Las llamas avanzaron con rapidez debido a las características constructivas de la vivienda contigua.

Según se indicó, el foco ígneo comenzó en el baño de la casa vecina y, debido a la estructura de madera, el fuego tomó intensidad y se expandió hacia el departamento alquilado por el joven, sin que pudiera rescatar sus objetos personales, indicó la Departamental Noticias.

Pérdidas totales y pedido de ayuda

Ojeda relató que el incendio arrasó con ropa, muebles, documentación y elementos básicos para su vida cotidiana. “Me quedé sin nada. Todo lo que tenía lo había conseguido con mucho sacrificio”, expresó al describir la magnitud de lo ocurrido.

El joven se encontraba prestando servicio como voluntario en el Ejército Argentino y había logrado, con esfuerzo, equipar el departamento que alquilaba mientras desarrollaba su formación dentro de la fuerza. Desde temprana edad, explicó, tuvo como meta construir su camino profesional con dedicación y compromiso.

Leonel Santiago Ojeda.

Tras el siniestro, esa estabilidad quedó abruptamente interrumpida. Sin ropa ni artículos esenciales, comenzó a reorganizar su vida en medio de la incertidumbre que generó la pérdida total.

Solidaridad para recomenzar

Ante esta situación, Ojeda apeló a la solidaridad de la comunidad para poder comenzar de nuevo. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse directamente al 3442-487885 para coordinar ayuda.

El caso puso en evidencia el impacto que un hecho fortuito puede provocar en cuestión de minutos, alterando por completo la vida de una persona.

Mientras intenta recuperarse del golpe emocional y material, el joven confió en que la ayuda de vecinos y conocidos le permitirá reconstruir lo perdido y retomar su proyecto personal.