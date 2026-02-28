El Gobierno elimina el impuesto al lujo para autos 0 km: qué modelos bajan de precio y desde cuándo rige

El primer anticipo llegó de la mano de Stellantis, que redujo el precio del DS7 E-Tense híbrido

El Gobierno nacional eliminó el impuesto interno a los autos 0 km más caros —conocido como “impuesto al lujo”— y desde los próximos días comenzarán a verse fuertes bajas en los precios de los modelos alcanzados.

La medida deja sin efecto el tributo del 18% que pagaban los vehículos cuyo precio superaba los $121 millones desde febrero de 2025. Con su eliminación, esos modelos podrían retroceder a valores cercanos a los $103 millones, aunque cada marca definirá su estrategia comercial.

En promedio, el mercado anticipa reducciones de entre el 12% y el 15%, aunque algunas automotrices aplicarán descuentos mayores para recuperar volumen en un contexto de fuerte caída de ventas, que en febrero se estima en torno al 25%.

Primeros movimientos de las marcas

El primer anticipo llegó de la mano de Stellantis, que redujo el precio del DS7 E-Tense híbrido enchufable de USD 90.000 a USD 72.000, una baja cercana al 20%.

Desde Toyota Argentina confirmaron que trasladarán la rebaja impositiva a los precios finales tanto en modelos Toyota como en la marca premium Lexus. Otras importadoras de alta gama señalaron que aplicarán reducciones promedio del 12%.

Algunas voces del sector sostienen que la baja debería ser equivalente al impuesto eliminado: “Si desaparece el 18%, la reducción debería acompañar ese porcentaje”, indicaron empresarios bajo reserva.

Qué modelos estaban alcanzados

El beneficio impacta principalmente en autos y SUV de alta gama importados, que hasta ahora tributaban tanto el impuesto interno como el arancel extrazona del 35%.

Entre los modelos más representativos figuran:

Jeep Wrangler

Jeep Grand Cherokee

Ford Bronco Badlands

Ford Mustang GT

Ford Mustang Dark Horse

También podría abrirse la puerta para el desembarco de modelos que habían quedado en suspenso por el impacto tributario, como el Chevrolet Blazer EV o el Chevrolet Tahoe.

Cabe recordar que las pick-ups no estaban alcanzadas por el impuesto al lujo al ser consideradas vehículos comerciales.

El acuerdo con Estados Unidos

La eliminación del impuesto interno se combina con el nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos, que permitirá importar hasta 10.000 vehículos anuales sin pagar el 35% de arancel extrazona.

Esto genera un doble efecto en algunos modelos fabricados en Norteamérica, que dejarán de tributar tanto el impuesto interno como el arancel adicional, ampliando el margen para reducir precios.

De hecho, Ford ya había anticipado el movimiento bajando USD 10.000 el precio de la pick-up F-150 ante la expectativa del acuerdo.

Qué pasará desde el lunes

Si la reglamentación se publica en el Boletín Oficial en las próximas horas, las nuevas listas podrían comenzar a regir desde el lunes. Algunas marcas aplicarán la rebaja de inmediato, mientras que otras esperarán la instrumentación formal para oficializar los nuevos valores.

En un mercado golpeado por la retracción de ventas, la eliminación del impuesto al lujo representa uno de los movimientos más relevantes del año para el segmento de alta gama, con impacto directo en los precios y en la dinámica comercial del sector automotor argentino.