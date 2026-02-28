Murió Ali Khamenei tras ataques de Estados Unidos e Israel

Ali Khamenei, líder supremo iraní desde 1989, fue abatido este sábado en ataques aéreos conjuntos de Estados Unidos e Israel en Teherán. La noticia fue confirmada por el presidente Donald Trump a través de su cuenta de Truth Social: “Khameneí, una de las personas más malvadas de la Historia, está muerto”. Trump agregó que “esto no solo es justicia para el pueblo de Irán, sino para todos los grandes estadounidenses y para aquellas personas de muchos países en todo el mundo que han sido asesinadas o mutiladas por Khamenei y su banda de matones sedientos de sangre”.

Horas antes, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había señalado que existían “indicios” de que el ayatolá no sobrevivió a los bombardeos: “Esta mañana, en un poderoso ataque sorpresa, el complejo del tirano Ali Khamenei fue destruido en el corazón de Teherán... y hay muchos indicios de que este tirano ya no está con vida”. Medios israelíes, incluidos KAN y Channel 12, aseguraron que ambos líderes vieron “una foto del cuerpo” recuperado entre los escombros.

Ali Khamenei asumió la jefatura suprema tras la muerte del ayatolá Ruhollah Khomeini. Antes, había sido presidente de Irán entre 1981 y 1989 y ocupó cargos clave en el nuevo régimen, incluida la comandancia de la Guardia Revolucionaria. Su mandato se caracterizó por la represión interna, una política exterior antinorteamericana y antiisraelí, y la consolidación del “Eje de la Resistencia”, apoyando grupos como Hezbollah, Hamas y los hutíes de Yemen.

Foto: Infobae.

Legado y tensiones internas

Durante su liderazgo, Khamenei enfrentó desafíos internos y presidencias reformistas que cuestionaron su autoridad. La represión aumentó tras episodios como la muerte de Mahsa Amini en 2022, que desató protestas masivas contra el régimen. Su control sobre el Gobierno, Parlamento y Guardia Revolucionaria garantizó estabilidad, pero la sucesión ahora se vuelve incierta, señaló Infobae.

El fallecimiento de Khamenei genera preguntas sobre quién liderará Irán, con el nombre de su hijo Mojtaba Khamenei emergiendo como posible sucesor, aunque las divisiones internas podrían provocar un cisma en la cúpula del poder. La incertidumbre política coincide con un contexto de alta tensión regional y global.

Repercusiones internacionales

La muerte del ayatolá coloca a Irán en un momento crítico, con potenciales repercusiones en Medio Oriente y en la política internacional. La atención mundial permanece centrada en la región, mientras la comunidad internacional espera pronunciamientos oficiales y monitorea cómo la sucesión y la estabilidad del régimen podrían afectar la seguridad y la geopolítica regional.