La Policía refuerza operativos por el Último Primer Día en Paraná

Con motivo del Último Primer Día en Paraná, la Policía de Entre Ríos diagramó un amplio operativo de seguridad que incluirá más de 100 efectivos y presencia en puntos estratégicos de la ciudad.
El Último Primer Día en Paraná volverá a convocar a cientos de estudiantes que inician su último año del secundario y, ante este tradicional festejo juvenil, la fuerza de seguridad provincial ya definió un operativo especial. Desde la Jefatura Departamental confirmaron que el despliegue abarcará espacios públicos y zonas de concentración habituales, con el objetivo de garantizar prevención y acompañamiento durante la madrugada.
Jorge Pérez, jefe de Operaciones de la Policía de Entre Ríos, brindó detalles sobre la planificación prevista. “Ya tenemos previsto y diagramado el dispositivo de seguridad en torno a este festejo social que es rutinario todos los años por parte de los jóvenes del último año del secundario. Se cuenta con la colaboración principal y fundamental de varios recursos de la Jefatura central por parte de la Dirección General de Operaciones y Seguridad Pública”.
El funcionario explicó que el diseño del operativo contempla tanto la prevención como la disuasión, con fuerte presencia territorial y coordinación entre distintas áreas de la fuerza. La intención es acompañar el desarrollo del evento, minimizando riesgos y reforzando controles en puntos estratégicos de la capital entrerriana.
Presencia policial en espacios públicos
Según se informó, el despliegue abarcará los principales espacios públicos donde históricamente se concentran los jóvenes durante el Último Primer Día. “Nos va a permitir contar con una fuerte presencia de efectivos policiales y recursos en los principales espacios públicos de la ciudad capital (Parque Urquiza, parte del Balneario Thompson, Puerto Nuevo, Plaza Mujeres Entrerrianas). Va a estar bastante demarcada la presencia policial, destacando que el lugar de encuentro al cual van a ser convocados los chicos, como ha sido en los últimos años, es la zona del Balneario Thompson, frente a los locales bailables”, sostuvo.
En ese sentido, el Balneario Thompson volverá a ser el epicentro del festejo, especialmente en el sector ubicado frente a los locales bailables, donde tradicionalmente los estudiantes se reúnen antes del ingreso a las fiestas organizadas para la ocasión. La delimitación de zonas y la asignación de recursos buscan ordenar la circulación y evitar situaciones de riesgo.
Además de la presencia en la vía pública, se prevé un trabajo articulado con los responsables de los establecimientos nocturnos habilitados para recibir a los estudiantes. La coordinación con el municipio forma parte del esquema preventivo.
Más de 100 efectivos y pedido a las familias
El jefe policial confirmó que el operativo contará con un importante número de agentes. “Para todo el dispositivo policial se cuenta con aproximadamente 100 efectivos que están puestos a disposición. Aparte, va a haber presencia policial en lo que es uno de los locales bailables, el cual ya fue contratado y ya hicieron todos los trámites con el municipio para el que va a albergar la mayor cantidad de chicos y jóvenes que van a realizar el festejo”, indicó.
El despliegue incluirá patrullajes, controles y supervisión en los accesos a los puntos de encuentro. Las autoridades remarcaron que se mantendrán restricciones habituales, especialmente en relación al consumo de alcohol en la vía pública y el ingreso de determinados elementos.
En esa línea, Pérez apeló también a la responsabilidad familiar y al acompañamiento desde el hogar. “Pedimos que eduquen los padres a los chicos desde sus casas. Lo que siempre se está restringiendo son botellas de vidrio que llevan alcohol. Después, cualquier eventualidad que estén en continuo contacto”, remarcó.