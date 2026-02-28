El pez de río más grande del mundo fue hallado en el Paraná: cómo es el gigante de las profundidades

REDACCIÓN ELONCE
Una de las especies más llamativa que habitan en ríos fue descubierta en Argentina y es emblemática de la cuenca del Paraná. Puede superar el metro y medio de largo y los 100 kilos. Su presencia pone el foco en la biodiversidad.
El pez de río más grande del mundo fue hallado en el Río Paraná y volvió a despertar el interés por una de las especies más imponentes de la fauna ictícola argentina: el Manguruyú. Considerado un verdadero gigante de agua dulce por su tamaño y fuerza, este ejemplar habita en algunas de las cuencas más importantes del país y es uno de los peces más buscados por pescadores y estudiosos.
El hallazgo se produjo en el marco de registros recientes en el litoral argentino, donde la presencia de ejemplares juveniles y adultos marca una leve recuperación de la especie. El Manguruyú puede superar el metro y medio de longitud y alcanzar más de 100 kilos de peso, dimensiones que ningún otro pez de río logra igualar en la región.
Se trata de una especie característica de cursos hídricos como el Río Paraná, el Río Uruguay, el Río Bermejo y el Río Pilcomayo, todos sistemas fluviales de enorme relevancia ecológica y económica para la Argentina.
Cómo es el Manguruyú
El Manguruyú habita generalmente en aguas profundas y correntosas, donde suele ubicarse cerca de troncos sumergidos, piedras o barrancas. Su comportamiento discreto y su preferencia por zonas de difícil acceso alimentaron durante años su carácter casi mítico en la cultura ribereña.
En cuanto a su contextura física, presenta un cuerpo alargado y robusto, con cabeza ancha y achatada. Su coloración es marrón oscura o grisácea, con manchas que le permiten camuflarse en el fondo del río y pasar inadvertido frente a posibles amenazas o presas.
En la boca sobresalen barbas sensibles que funcionan como sensores naturales, capaces de detectar alimento incluso cuando la visibilidad es reducida. Este rasgo lo asemeja al bagre, otro pez típico de agua dulce, aunque el Manguruyú lo supera ampliamente en tamaño y potencia.
Tamaño, protección y recuperación
Un ejemplar adulto puede alcanzar hasta 1,7 metros de longitud y un peso cercano a los 100 kilogramos, aunque en algunas zonas de la cuenca del Plata y áreas del Amazonas se reportaron capturas históricas de hasta 150 kilos. Su piel es gruesa y carece de escamas, lo que lo clasifica dentro de las especies de piel.
Existen diferencias visibles entre machos y hembras, principalmente en la coloración, y también entre ejemplares jóvenes y adultos. Los más jóvenes suelen presentar tonalidades más amarillentas, mientras que los adultos adquieren colores más oscuros.
Durante años, el Manguruyú estuvo al borde de la extinción debido a la sobrepesca y a la degradación ambiental. Sin embargo, la aplicación de medidas proteccionistas y reglamentos que prohíben su consumo en determinadas regiones permitió una incipiente recuperación. En localidades como Goya y La Paz, en el Paraná medio, se registró una mayor presencia de ejemplares jóvenes, lo que evidenció un proceso de repoblamiento.
El reciente hallazgo del pez de río más grande del mundo en el Río Paraná no solo reafirmó la riqueza natural de la región, sino que también puso en valor la importancia de las políticas de conservación para garantizar la supervivencia de especies emblemáticas de la fauna argentina.