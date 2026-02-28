Boca busca reencontrarse con la victoria en La Bombonera: pierde 1-0 con Gimnasia de Mendoza

REDACCIÓN ELONCE
Tras dos empates consecutivos, Boca busca volver al triunfo por el Torneo Apertura frente al ascendido Gimnasia de Mendoza. Seguí las incidencias del partido.
Boca se juega una carta importante en el Torneo Apertura 2026 en búsqueda de volver a los primeros ocho lugares de su zona. Enfrenta desde las 17:45 horas a Gimnasia de Mendoza. El entrenador Claudio Úbeda volvió a modificar el 11 titular.
Seguí las incidencias del partido
15 MINUTOS: ¡GOL DE GIMNASIA!
Luciano Paredes fue quien anotó la primera emoción del partido y hay sorpresa en La Bombonera.
¡EXPLOTÓ DE BRONCA BAREIRO POR EL GOL DE GIMNASIA DE MENDOZA ANTE BOCA... EN EL PRIMER TIEMPO! pic.twitter.com/pR1DiJcwB8— SportsCenter (@SC_ESPN) February 28, 2026
12 minutos: primer amonestado en La Boca
Milton Delgado vio la cartulina por una infracción a Fermín Antonini.
9 minutos: nueva aparición de Lautaro Petrucci
El guardameta del Lobo contuvo sin problemas una volea de Miguel Merentiel desde la medialuna.
3 minutos: anticipo de Ascacíbar y primer intento de Bareiro
El Príncipe capitalizó una recuperación del volante central, encaró sobre campo ajeno y sacudió un derechazo a las manos del arquero.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
Boca Juniors: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Williams Alarcón; Lucas Janson, Adam Bareiro y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.
Gimnasia (Mendoza): Lautaro Petrucci; Juan Franco, Ezequiel Muñoz, Imanol González, Franco Saavedra; Nicolás Linares, Fermín Antonini, Luciano Paredes, Santiago Rodríguez; Facundo Lencioni y Agustín Módica. DT: Ariel Broggi.