Deportes Torneo Apertura

Boca busca reencontrarse con la victoria en La Bombonera: pierde 1-0 con Gimnasia de Mendoza

Tras dos empates consecutivos, Boca busca volver al triunfo por el Torneo Apertura frente al ascendido Gimnasia de Mendoza. Seguí las incidencias del partido.

28 de Febrero de 2026
Boca se juega una carta importante en el Torneo Apertura 2026 en búsqueda de volver a los primeros ocho lugares de su zona. Enfrenta desde las 17:45 horas a Gimnasia de Mendoza. El entrenador Claudio Úbeda volvió a modificar el 11 titular.

 

Seguí las incidencias del partido

 

15 MINUTOS: ¡GOL DE GIMNASIA!

Luciano Paredes fue quien anotó la primera emoción del partido y hay sorpresa en La Bombonera.

 

 

12 minutos: primer amonestado en La Boca

Milton Delgado vio la cartulina por una infracción a Fermín Antonini.

 

9 minutos: nueva aparición de Lautaro Petrucci

El guardameta del Lobo contuvo sin problemas una volea de Miguel Merentiel desde la medialuna.

 

3 minutos: anticipo de Ascacíbar y primer intento de Bareiro

El Príncipe capitalizó una recuperación del volante central, encaró sobre campo ajeno y sacudió un derechazo a las manos del arquero.

 

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

 

Formaciones confirmadas

 

Boca Juniors: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Williams Alarcón; Lucas Janson, Adam Bareiro y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

 

Gimnasia (Mendoza): Lautaro Petrucci; Juan Franco, Ezequiel Muñoz, Imanol González, Franco Saavedra; Nicolás Linares, Fermín Antonini, Luciano Paredes, Santiago Rodríguez; Facundo Lencioni y Agustín Módica. DT: Ariel Broggi.

Temas:

Boca Gimnasia de Mendoza Torneo Apertura
