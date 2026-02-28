El Bus Turístico sumó música en vivo con la banda infanto juvenil

El tradicional recorrido partió desde la Catedral y contó con la participación de niños y adolescentes del programa Construir Valores. Hubo paradas especiales para compartir música en espacios emblemáticos de la ciudad.
El Bus Turístico de Paraná realizó este sábado una salida especial desde la Catedral Metropolitana con la participación de la banda infanto juvenil del programa Construir Valores, que acompañó el recorrido con música en vivo y presentaciones en distintos puntos de la ciudad. La propuesta cultural se desarrolló en el casco céntrico y formó parte de una experiencia que combinó turismo y formación artística. El recorrido incluyó el Parque Urquiza, la zona del Thompson y el Centro Cívico, para luego retornar al punto de partida.
Carina Caminos, integrante del equipo organizador, explicó que se trató de una jornada diferente dentro del circuito habitual. “Aquí estamos a punto de una nueva salida en el Paraná Bus Turístico. Hoy, como decías bien, con invitados especiales y la música que podrán escuchar de fondo”, expresó.
Música que identifica a la ciudad
Caminos destacó la importancia de sumar expresiones culturales al paseo. “Muy importante la música que también nos identifica. Y hoy, acompañado por este grupo de niños que vamos a estar haciendo el recorrido, con el condimento que también vamos a hacer algunas paradas especiales para que ellos también puedan mostrar su música a quienes transitan por estos lugares”, señaló.
El itinerario comenzó frente a la Catedral y continuó hacia el Parque Urquiza. “Vamos para el sector del Parque Urquiza, vamos a estar pasando por el Thompson, por el Centro Cívico y retornando nuevamente a este lugar”, detalló.
La iniciativa buscó no solo mostrar los atractivos turísticos, sino también brindar a los jóvenes músicos un espacio para compartir su aprendizaje con vecinos y visitantes.
Formación gratuita en los barrios
El profesor Gustavo Pérez, responsable del área de percusión, valoró la experiencia como parte del proceso formativo. “Yo soy profesor de percusión y en conjunto con los chicos del programa de Construir Valores y la Infanto Juvenil, con el director Horacio Juracek, estamos a punto de tener una experiencia hermosa, de compartir con los chicos, de poder pasear, conocer un poco la ciudad, conocer el bus que es muy importante en la ciudad”, manifestó.
El docente precisó que los talleres están destinados a adolescentes de entre 12 y 16 o 17 años y que representan, para muchos, el primer contacto con un instrumento. “Son chicos que es su primer encuentro con el instrumento y después, bueno, son los futuros músicos seguramente de la ciudad, que este es el primer paso para aprender”, sostuvo.
Los espacios de formación funcionan en el CIC La Floresta y en el CIC Este. Pérez indicó que las clases son gratuitas y que se proveen los instrumentos y materiales necesarios. “No tiene ningún costo, es totalmente gratuito y también los instrumentos, se les aporta los instrumentos y el material para que puedan estudiar”, afirmó. Entre las opciones se encuentran percusión, trombón, trompeta y saxofón.
Familias que acompañan
Durante la salida también se observó la presencia de familiares que acompañaron a los niños. Un padre relató que sus hijos participan activamente en el ciclo. “A él le gusta mucho la música, los dos, y por lo menos para disfrutar un rato”, comentó.