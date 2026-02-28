Un joven agredió a su abuelo en su casa y fue detenido

Un joven de 25 años fue detenido este sábado por la mañana en Bovril, departamento La Paz, acusado de agredir físicamente a su abuelo de 75 años en el interior de su vivienda ubicada en avenida Urquiza al 400. El hecho de violencia familiar fue alertado mediante un llamado telefónico que motivó la intervención del personal de la Comisaría Bovril.

Según se informó desde la Jefatura Departamental La Paz, el procedimiento se llevó a cabo en horas de la mañana, cuando efectivos policiales acudieron al domicilio tras recibir una comunicación que advertía sobre una situación de violencia en el ámbito familiar.

Intervención policial y denuncia

En el lugar, el hombre de 75 años manifestó que su nieto se encontraba alterado y que, aparentemente, habría estado bajo los efectos del alcohol y/o otras sustancias. De acuerdo a su relato, el joven intentó ingresar de manera agresiva a la vivienda y logró acceder por la parte trasera del inmueble.

Siempre según lo expuesto por el denunciante, una vez dentro del domicilio, el joven lo habría agredido físicamente, provocándole lesiones. Ante la situación, el personal policial intervino de inmediato y logró reducir al presunto agresor en el lugar.

Tras controlar el episodio, se dio intervención al fiscal en turno, quien fue informado sobre los pormenores del hecho y dispuso la detención del masculino de 25 años por el supuesto delito de lesiones leves en flagrancia.

El joven fue trasladado y quedó alojado a disposición de la Justicia, mientras que el damnificado fue derivado para radicar la correspondiente denuncia formal y someterse al examen médico legal que permita constatar las lesiones sufridas.