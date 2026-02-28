 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales En Concepción del Uruguay

Dos cabañas de madera fueron destruidas por un voraz incendio

El fuego se inició alrededor de las 1.50 en un complejo ubicado en calle 20 del Oeste Norte al 217 en Concepción del Uruguay. Tres dotaciones de bomberos trabajaron para evitar que las llamas se propagaran a otras viviendas.

28 de Febrero de 2026
28 de Febrero de 2026
Dos cabañas de madera fueron destruidas por un voraz incendio

El fuego se inició alrededor de las 1.50 en un complejo ubicado en calle 20 del Oeste Norte al 217 en Concepción del Uruguay. Tres dotaciones de bomberos trabajaron para evitar que las llamas se propagaran a otras viviendas.

Un voraz incendio en la madrugada provocó la destrucción total de dos cabañas de madera en la zona oeste de Concepción del Uruguay. El siniestro se registró alrededor de las 01:50 de este sábado en un complejo de departamentos situado en calle 20 del Oeste Norte al 217 y movilizó a varias dotaciones de Bomberos Voluntarios.

 

Según los primeros informes brindados por personal de la Comisaría Segunda, el incendio se habría originado por un presunto cortocircuito en el interior del departamento N.º 1, una cabaña de madera propiedad de un joven de 24 años.

 

La estructura, al estar construida íntegramente con material altamente combustible, facilitó la rápida propagación de las llamas.

 

A pesar de los intentos iniciales por contener el fuego, en pocos minutos las llamas alcanzaron la cabaña contigua, también propiedad de un joven de 24 años. El avance fue tan veloz que ambas viviendas resultaron con combustión total, afectando techos, estructuras internas y mobiliario.

 

Tres dotaciones de Bomberos Voluntarios trabajaron intensamente para sofocar el incendio y evitar que se extendiera hacia otros departamentos de material ubicados en el mismo predio.

 

Sin heridos y pericias en curso

Pese a la magnitud del siniestro y los importantes daños materiales, no se registraron personas lesionadas.

Una vez controlado el fuego, el personal policial procedió al resguardo del perímetro para garantizar la seguridad en el lugar.

