Hallaron en Buenos Aires a mujer de Paraná que era buscada: cronología del recorrido

La mujer de Paraná que era intensamente buscada fue hallada en la provincia de Buenos Aires, luego de cuatro días de incertidumbre y un pedido de localización impulsado por su familia ante la Policía de Entre Ríos.

El procedimiento se concretó tras un llamado desde un centro comunitario de Capital Federal que permitió confirmar su identidad y activar la intervención policial correspondiente.

El subjefe de la Comisaría 15 de Paraná, comisario Matías Franco, explicó que la denuncia fue radicada el 24 de febrero por familiares de la mujer mayor de edad, quienes alertaron sobre su ausencia del domicilio en la capital entrerriana. De inmediato, se dio intervención a las distintas áreas de la fuerza y a las departamentales para iniciar las tareas investigativas.

Según detalló el funcionario policial, se comenzó a reconstruir una cronología de los movimientos de la mujer a partir de testimonios y datos aportados por vecinos y allegados. Esa información permitió establecer que había transitado por distintos puntos de Paraná antes de dirigirse hacia otras localidades.

Cronología del recorrido y tareas investigativas

En el marco de la investigación, se determinó que la mujer había estado en la Terminal de Ómnibus de Paraná y posteriormente se trasladó hacia la ciudad de Diamante. Allí, personal de la Departamental Diamante llevó adelante averiguaciones que resultaron clave para seguir su rastro.

De acuerdo con el informe policial, en Diamante se estableció que la mujer habría hecho dedo y subido a un camión con destino a Victoria. Ese dato permitió ampliar el radio de búsqueda y reforzar la comunicación con otras jurisdicciones, ante la posibilidad de que continuara viaje hacia otra provincia.

Franco precisó que las distintas dependencias policiales trabajaron de manera coordinada mientras se recepcionaban llamados y aportes de la comunidad. “Los aportes de los vecinos y los llamados de la misma familia fueron determinando y guiando la investigación”, señaló el subjefe de la Comisaría 15.

El llamado desde Buenos Aires que permitió ubicarla

El desenlace se produjo pasado el mediodía, cuando desde un centro comunitario de la Ciudad de Buenos Aires se comunicaron con la Policía de Entre Ríos. Una psicóloga que había mantenido una entrevista con la mujer advirtió inconsistencias en su relato y decidió buscar sus datos en Internet.

Al realizar esa búsqueda, se encontró con las noticias vinculadas al pedido de localización difundido por los medios de comunicación y la Justicia entrerriana. De inmediato, la profesional se contactó con la Comisaría 15 para solicitar asesoramiento y confirmar si se trataba de la persona buscada.

Desde Paraná se le indicó que resguardara a la mujer y que diera aviso al 911 local. Personal policial de la Ciudad de Buenos Aires acudió al lugar, tomó intervención y coordinó con las autoridades entrerrianas los pasos a seguir para formalizar el hallazgo.

Estado de salud y reencuentro con la familia

El comisario Franco confirmó que la mujer se encontraba en buen estado general. Tras su localización, fue trasladada al Hospital Ramos Mejía, donde quedó alojada para ser examinada por distintos profesionales de la salud.

“Actualmente se encuentra alojada en el hospital y mañana va a ser examinada con otros profesionales. Los familiares ya están yendo para retirarla”, explicó el subjefe policial en diálogo con Elonce. Una vez que reciba el alta médica correspondiente, regresará a Paraná junto a su familia.

Según lo indicado por el funcionario, durante su recorrido la mujer había manifestado su intención de viajar a Buenos Aires. En Diamante habría solicitado ayuda para continuar el viaje y, ya en Buenos Aires, se presentó en el centro comunitario en busca de asistencia social para permanecer allí.

La importancia de la difusión y la colaboración ciudadana

Franco destacó el rol de la comunidad y de los medios de comunicación en la rápida resolución del caso. “La difusión también ayudó a la localización, porque cuando se buscaron sus datos en Google aparecieron las noticias sobre el pedido de localización”, subrayó.

El subjefe de la Comisaría 15 remarcó además que, ante situaciones similares, es fundamental realizar los llamados de manera inmediata. “Mientras más rápido sean los llamados, es mejor. A veces se deja pasar tiempo y se pierden horas decisivas”, advirtió a Elonce.

El caso concluyó de manera favorable gracias a la intervención articulada entre la familia, la Policía de Entre Ríos, las fuerzas de la Ciudad de Buenos Aires, profesionales de la salud y la colaboración de la comunidad.

