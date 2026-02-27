Hallaron sin vida al pescador buscado en el río Uruguay

Río Uruguay. Tras intensas 48 horas de búsqueda, la Prefectura Naval Argentina logró encontrar el cuerpo de un pescador artesanal de 51 años, oriundo de Gualeguaychú. El hombre había desaparecido el miércoles mientras se encontraba en el río Uruguay, en la zona conocida como "zanja Flores". Las tareas de rastrillaje, que se reanudaron en las primeras horas de este viernes, culminaron cerca del mediodía con el descubrimiento del cuerpo en la margen derecha del río, a la altura del kilómetro 68.

La Prefectura había sido alertada de la desaparición del pescador por una compañera que notó su ausencia cuando este no regresó de la recolección de sus redes. En un operativo, tres efectivos de la fuerza, a bordo de motos de agua y del buque GC171, iniciaron la búsqueda y, en el mismo día de la desaparición, hallaron la embarcación del hombre a la deriva y volcada, con una red atascada en el motor. La situación despertó aún más preocupación sobre el destino del pescador.

Investigación en curso sobre las causas del deceso

Luego de la extracción del cuerpo del agua, los peritos de Criminalística de la Policía de Gualeguaychú realizaron las primeras pericias. Posteriormente, el cadáver fue trasladado a la Morgue Judicial del Cementerio Norte, donde se le realizará la autopsia correspondiente para confirmar su identidad y determinar las causas exactas de su muerte. Las autoridades judiciales se encargan de continuar con las investigaciones para esclarecer los hechos y dar cierre a este trágico caso.