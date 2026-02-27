Tragedia vial en Ruta 39: el 9 de marzo se conocerá el adelanto de sentencia para Ruiz Orrico

El veredicto para Ruiz Orrico por homicidio culposo agravado se conocerá el lunes 9 de marzo a las 8.30 en la Sala de Juicios y Apelaciones de Concepción del Uruguay. El exdirector del Instituto Portuario provincial es juzgado por la muerte de cuatro jóvenes en la Ruta Provincial 39 ocurrida el 20 de junio de 2024.

Durante los alegatos de cierre, el Ministerio Público Fiscal solicitó cinco años de prisión de cumplimiento efectivo y diez años de inhabilitación para conducir vehículos. Además, pidió que al dictarse la sentencia se ordene la inmediata detención del acusado.

Juicio a Orrico por tragedia vial en Ruta 39

Las querellas particulares requirieron una pena mayor, de seis años de prisión efectiva y Mario Arcusin solicitó que, en caso de no ordenarse la detención inmediata, que se restrinjan las medidas de coerción y se impida al imputado salir del departamento Uruguay.

El querellante cuestionó el argumento defensivo respecto al uso del cinturón de seguridad por parte de las víctimas. En la misma línea, el abogado Leandro Rosatti coincidió con el pedido de seis años de prisión e inhabilitación por diez años y afirmó que “no hay arrepentimiento genuino”.

También mencionó que el gobernador Rogelio Frigerio había prohibido por decreto el uso de vehículos oficiales para fines personales.

Argumentos de la Defensa

Mientras que la Defensa -a cargo de Félix Pérez, Leopoldo Lambruschini y Leandro Monge- consideró “desproporcionados” los montos solicitados.

Lambruschini solicitó una pena “racional, proporcional y adecuada a la culpabilidad”. Señaló que las penas requeridas eran “desproporcionadas” y sostuvo que debía valorarse la confesión del imputado.

Tragedia vial sobre Ruta 39 (foto archivo)

La Defensa indicó que no solicitó la absolución, pero planteó que las víctimas “crearon un riesgo al conducir sin cinturón de seguridad” y que ello debía incidir en una menor escala penal. Además, pidió considerar la carta presentada por Orrico en abril de 2025 y su reconocimiento de responsabilidad al inicio del juicio.

El hecho

El siniestro ocurrió durante la madrugada del 20 de junio de 2024, cuando el Volkswagen Passat oficial conducido por Orrico invadió el carril contrario e impactó de frente contra un Chevrolet Corsa en el que viajaban Brian y Lucas Izaguirre, Leandro Almada y Axel Rossi, trabajadores del frigorífico Fadel oriundos de Basavilbaso.

Las pericias determinaron que el acusado tenía 1,59 gramos de alcohol en sangre al momento del choque.

Familiares de las víctimas de la tragedia vial sobre Ruta 39 (foto archivo)

El vocal Darío Crespo informó que la resolución se dará a conocer el lunes 9 de marzo, en audiencia pública, en los Tribunales de Concepción del Uruguay.