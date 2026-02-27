Instalaron un nuevo tanque de agua en Gobernador Echagüe

Finalizaron los trabajos de instalación y conexión de un nuevo tanque de almacenamiento de agua potable, una obra que fortalece de manera concreta el sistema de provisión y amplía la capacidad de respuesta ante el crecimiento de la demanda.
La intervención permitió incorporar un segundo tanque que se suma al ya existente, incrementando la reserva disponible y optimizando el funcionamiento de la red. Los trabajos comprendieron la colocación de la estructura y su correspondiente vinculación al sistema de distribución, garantizando una mejora sustancial en la prestación del servicio para la localidad.
La obra se llevó adelante a través de la Dirección General de Hidráulica y Obras Sanitarias, dependiente del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, que dispuso la mano de obra especializada y la coordinación técnica de la cuadrilla. Asimismo, el financiamiento para la adquisición del tanque fue aportado por la comuna local, consolidando un esquema de trabajo articulado.
El director del área, Oscar Pintos, señaló que "con esta intervención se aumenta la capacidad de almacenamiento y además se tiene mayor previsibilidad y estabilidad del sistema, especialmente en los períodos de mayor consumo". Además agregó que "este tipo de intervenciones son posibles debido al trabajo coordinado con los gobiernos locales y de la cuadrilla técnica que se encuentran a disposición para atender este tipo de demandas".