Secuestraron 98 celulares valuados en $30.000.000: estaban ocultos en un doble fondo

Un operativo de rutina realizado por la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial en el Puesto de Control Paso Cerrito, departamento Federación, permitió secuestrar 98 teléfonos celulares ingresados presuntamente de contrabando al país, con un valor estimado en el mercado de 30 millones de pesos.

El procedimiento se concretó cuando los efectivos detuvieron la marcha de una camioneta Renault Duster Oroch que circulaba desde Montecarlo, provincia de Misiones, con destino a Pilar, en la provincia de Buenos Aires. En el vehículo se trasladaban un hombre de 48 años y una mujer de 46, ambos mayores de edad.

El subdirector de Prevención Vial de la Policía de Entre Ríos, Juan Carlos Nichea, explicó a Elonce que “se trataba de un hombre de 48 años y una mujer de 46 que provenían de la provincia de Misiones con destino a Buenos Aires. En principio se controló la documentación correspondiente sin advertirse ninguna irregularidad”.

El insólito escondite

Sin embargo, al avanzar con la inspección física del rodado, los uniformados detectaron una maniobra sospechosa. “Cuando el personal revisó la parte trasera del vehículo, desde abajo y a través de un orificio, observó unos envoltorios de color azul en los laterales, lo que llamó poderosamente la atención. Ante esa situación se dio inmediata intervención al Juzgado Federal de Concordia, que se encontraba a cargo en forma subrogante del doctor Viri”, detalló Nichea.

Con la presencia de testigos civiles, se profundizó la requisa. “Una vez retirada la cobertura plástica de la caja del vehículo, se advirtieron cortes laterales tipo ventana. Desde allí se extrajeron 98 celulares de diferentes modelos y marcas, que habían sido ingresados ilegalmente al mercado argentino”, precisó el funcionario.

Los equipos secuestrados correspondían a las marcas Samsung y Redmi y fueron valuados en aproximadamente 30 millones de pesos.

Nichea aclaró que el procedimiento no respondió a una investigación puntual, sino al trabajo preventivo que se realiza en las rutas entrerrianas. “No trabajamos con una investigación previa. Nuestro personal está de manera permanente en la ruta controlando los vehículos que ingresan a la provincia. Muchas veces, por la experiencia y la pericia, surgen situaciones que llaman la atención durante la entrevista con los ocupantes o al observar el rodado, y eso permite detectar este tipo de maniobras”, señaló.

Asimismo, destacó que la provincia cuenta con ocho puestos de control fronterizo, tanto con Corrientes como con Santa Fe y Buenos Aires. “Los controles se refuerzan constantemente porque sabemos que estas situaciones ocurren. En más de una oportunidad hemos obtenido resultados satisfactorios, tanto en secuestros por contrabando como en procedimientos vinculados a estupefacientes”, afirmó.

Tras el secuestro, la mercadería fue remitida a la Aduana jurisdiccional de Concordia, que realizó la valuación correspondiente. “Todo fue puesto a disposición de la Aduana de Concordia, que estimó el valor en unos 30 millones de pesos. Ahora queda bajo la órbita del Juzgado Federal, que será el encargado de resolver la situación procesal y el destino de la mercadería”, concluyó Nichea.