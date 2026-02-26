 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Allanamiento en Concordia

Cumplía domiciliaria con tobillera electrónica en un kiosco donde se vendía droga

Allanaron un kiosco en Concordia, que funcionaba como fachada para vender droga, Detuvieron a tres personas, y una de ellas, con tobillera electrónica. Secuestraron droga, celulares y dinero.

26 de Febrero de 2026
Allanamiento por narcomenudeo dejó tres detenidos.
Allanamiento por narcomenudeo dejó tres detenidos. Foto: (Concordia Policiales).

REDACCIÓN ELONCE

Allanamiento por narcomenudeo en Concordia: tres detenidos. El allanamiento por narcomenudeo en barrio Llamarada permitió desbaratar un punto de venta de estupefacientes en la ciudad de Concordia y culminó con tres personas detenidas, tras un procedimiento encabezado por la División Drogas Peligrosas con apoyo de la Guardia Especial. El operativo se realizó en horas de la tarde, en el marco de una causa dirigida por el fiscal Fabio Zabaleta.

 

La investigación se había iniciado hace aproximadamente tres semanas bajo la conducción del nuevo jefe de la división, Gustavo Decombard. A partir de tareas de inteligencia y seguimiento, los efectivos lograron reunir elementos que indicaban la comercialización de drogas al menudeo en un domicilio ubicado sobre calle República Argentina, entre Federación y La Paz.

 

Según se informó oficialmente, en el lugar se vendían dosis de estupefacientes directamente al consumidor bajo la fachada de un kiosco, modalidad que permitió encubrir la actividad ilícita.

 

Secuestro de droga y dinero

 

Con los datos obtenidos durante la pesquisa, la jueza de Garantías Gabriela Seró otorgó la orden de allanamiento correspondiente. Al irrumpir en el domicilio, los investigadores procedieron al secuestro de cincuenta envoltorios de nylon que contenían clorhidrato de cocaína, con un pesaje total de 17 gramos.

 

Además, hallaron una planta de cannabis sativa de aproximadamente 3,40 metros de altura y 117 gramos de semillas de la misma especie. En el procedimiento también se incautaron 250.200 pesos en efectivo y cinco teléfonos móviles, los cuales serán sometidos a peritajes para profundizar la investigación.

 

Los elementos secuestrados fueron incorporados a la causa como pruebas materiales, en el marco de la investigación por presunta infracción a la Ley de Narcomenudeo vigente en la provincia.

 

Tres detenidos e incomunicados

 

A raíz del resultado del operativo, el fiscal Zabaleta dispuso la detención e incomunicación de tres personas: dos hombres de 25 y 40 años, y una mujer de 44 años.

 

De acuerdo a los datos aportados por fuentes policiales, la mujer se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria desde hacía tres años por una causa vinculada al narcomenudeo y llevaba colocada una tobillera electrónica al momento del procedimiento.

 

Las tres personas quedaron alojadas a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar si existen más involucrados en la comercialización de estupefacientes en barrio Llamarada, en Concordia.

