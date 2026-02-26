Cortes de agua en Paraná: el municipio atendió reclamos de la vecinal Parque del Lago

REDACCIÓN ELONCE
Los cortes de agua en Paraná motivaron una reunión en el salón vecinal Parque del Lago. Vecinos expusieron la falta de presión, los problemas sanitarios y los daños en electrodomésticos.
Los cortes de agua en Paraná volvieron a generar preocupación entre los vecinos del barrio Parque del Lago, donde este jueves se realizó una reunión en el salón vecinal para analizar la problemática y escuchar explicaciones sobre las interrupciones del servicio y la baja presión que afecta a numerosas familias.
Héctor Calfacante, presidente de la vecinal, explicó a Elonce que la situación no es nueva y que se arrastra desde hace años. “Esta es una problemática que ya viene de años. El año pasado se ha agravado muchísimo y justo en el barrio tenemos uno de los piletones de distribución”, indicó.
En esa línea, el dirigente recordó que en 2025 ya habían mantenido conversaciones con el titular del área correspondiente. “El año pasado ya habíamos hablado con (Rodrigo) Cabrera sobre esta problemática. Se nos fue informando sobre trabajos y los momentos en los que iba a haber corte”, señaló.
Baja presión y falta de abastecimiento
Calfacante detalló que actualmente el inconveniente radica en que el caudal consumido supera la capacidad de recuperación del sistema. “Ahora pasa que el caudal que se está consumiendo no llegan a tener los niveles mínimos el piletón. Son cortes continuos y cuando vuelve es con baja presión. Esto está afectando a los vecinos que no llegan a completar o tener agua en los tanques”, afirmó.
Según manifestó, la baja presión impide que muchas viviendas logren acumular reservas suficientes, lo que complica las tareas cotidianas. Además, advirtió que algunos vecinos reportaron daños materiales. “Hay vecinos que se han quejado porque se les ha quemado los electrodomésticos”, expresó.
También señaló que la problemática se extiende a otros sectores de la ciudad. “Hay vecinales a las que no les está llegando el agua o es muy poco el caudal que les llega. No llega a haber una higiene, no pueden lavar o cocinar. Estamos en una zona donde hay muchas criaturas y gente mayor. Se ha generado un cuadro con problemas de salud en el verano”, sostuvo.
Explicaciones y planificación a futuro
Durante la reunión, los vecinos recibieron información sobre las tareas en curso y los planes previstos para mejorar el servicio. Calfacante indicó que se brindaron detalles técnicos y se plantearon posibles soluciones estructurales.
“Ahora están dando las explicaciones a los vecinos, plantearon cuál es el trabajo que se está haciendo, cosas a mejorar y a planificar a futuro”, cerró.