Deportes En el partido contra Banfield

Ovación a Gallardo y silbidos al plantel: video de la despedida en el Monumental

El estadio Monumental dejó una imagen contundente en la despedida del segundo ciclo de Marcelo Gallardo como entrenador de River. Hinchas de River corearon ‘Muñeco’ y silbaron a los futbolistas en la previa vs. Banfield.

26 de Febrero de 2026
Gallardo se despide de River.
Gallardo se despide de River. Foto: (Fotobaires).

El estadio Monumental dejó una imagen contundente en la despedida del segundo ciclo de Marcelo Gallardo como entrenador de River.

En la previa del partido ante Banfield, los hinchas ovacionaron al técnico más ganador de la historia del club y, al mismo tiempo, expresaron un fuerte descontento con el plantel mediante silbidos e insultos.

Antes del inicio del encuentro, el público comenzó a manifestarse durante la entrada en calor con cánticos dirigidos a los jugadores, reclamando actitud y compromiso ante el mal presente deportivo.

El clima se intensificó cuando la voz del estadio anunció la formación: salvo los juveniles, la mayoría de los futbolistas fue reprobada, con Maximiliano Salas como el más apuntado, según relevó la Agencia Noticias Argentinas.

Ya con los equipos en cancha y bajo el arbitraje de Hernán Mastrángelo, continuaron los cánticos críticos hacia el plantel. En contrapartida, Gallardo recibió una ovación constante al grito de “Muñeco, Muñeco”, que volvió a repetirse tras el gol de Lucas Martínez Quarta.

El Monumental marcó así una clara diferencia entre el entrenador y los jugadores, ya que también bajó el clásico “Jugadores, la c... de su madre”.

Temas:

Marcelo Gallardo Estadio Monumental River Banfield
