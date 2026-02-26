La Regata Doble Vuelta del Ocho llega a Paraná este sábado

REDACCIÓN ELONCE
Con un recorrido de 19 km alrededor de las islas, la competencia abrirá el calendario nacional 2026.
Este sábado, 28 de febrero, el Paraná Rowing Club (PRC) será sede de una nueva edición de la regata Doble Vuelta del Ocho, una competencia de remo que se ha ganado un lugar en el calendario de la Asociación Argentina de Remeros Aficionados. La carrera, que abre oficialmente el calendario de 2026, ha sido una de las principales citas para los aficionados y deportistas del remo, y espera recibir a delegaciones de todo el país. Viviana Aguilar, integrante de la Comisión Directiva del club, se mostró emocionada por la llegada de esta nueva edición y comentó sobre el crecimiento de la competencia a lo largo de los años.
“Estamos felices de compartir esta nueva propuesta de otra edición de la Doble Vuelta del ocho. Ya tiene varias ediciones: primero fue amateur y después puntuable y esto significa que está fijada en el calendario de la Asociación Argentina de Remeros Aficionados y que abre el calendario 2026”, afirmó Aguilar. La competencia se ha consolidado no solo por la tradición que trae consigo, sino por la participación creciente de atletas y equipos de distintas partes del país, quienes han confirmado su presencia este año.
Un recorrido desafiante de 19 kilómetros
La Doble Vuelta del Ocho se distingue por su recorrido único de 19 kilómetros, que rodea dos islas: la Isla del Puente y la Isla Curupí. La carrera comienza en el PRC, donde los participantes deberán dar dos vueltas al circuito, pasando por una boya que marca el trazado en forma de “ocho”. Aguilar explicó el detalle del recorrido, destacando lo desafiante y atractivo de la ruta. "Es un circuito alrededor de nuestras dos islas (Puente y Curupí) y es un doble recorrido. Se sale del club y se dan dos vueltas, se dan vuelta al club, pasan por una boya, se inscribe un circuito de un ocho", relató la integrante del club.
A lo largo de la competencia, los remeros deberán enfrentarse a las cambiantes condiciones del río Paraná, lo que le da un toque de incertidumbre y emoción a la carrera. Este evento no solo representa una prueba de resistencia física, sino también de habilidades técnicas, ya que el trayecto incluye maniobras y momentos en los que los participantes deberán ajustarse a las condiciones del agua y el viento.
Expectativa por la participación de delegaciones nacionales
La regata no solo atrae a los remeros locales, sino que convoca a importantes delegaciones de diferentes ciudades y provincias de Argentina. Según Aguilar, ya han confirmado su participación equipos de Tigre, Rosario y diversas localidades de la provincia de Entre Ríos. “Convoca a muchas delegaciones del país. Viene gente de Tigre, Rosario y distintas localidades de Entre Ríos”, informó, destacando la importancia que tiene este evento para la comunidad de remo en Argentina.
La Doble Vuelta del Ocho no solo es un evento deportivo de gran envergadura, sino también una celebración del deporte en un escenario natural privilegiado como es el río Paraná. Con un inicio programado para las 17 horas, se espera que la competencia se desarrolle en un ambiente de camaradería y alto nivel deportivo, lo que la convierte en una cita obligada para los amantes del remo y el deporte en general.
“Estamos muy orgullosos de poder recibir gente de todo el país que venga a remar en un pedazo de nuestro río Paraná”, concluyó Aguilar, reflejando el entusiasmo y el compromiso del PRC en seguir promoviendo este tipo de eventos que ponen a Paraná en el centro de la escena deportiva nacional.