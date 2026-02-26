 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
El dólar oficial cerró el jueves en $1425

26 de Febrero de 2026
Dólar
Tras varias jornadas negativas, el dólar oficial y los demás tipos de cambio volvieron a subir hasta ubicarse ligeramente por encima de los $1.400. En la última rueda, el dólar oficial creció un 0,7% hasta los $1.425.

Tras varias jornadas negativas, el dólar oficial y los demás tipos de cambio volvieron a subir hasta ubicarse ligeramente por encima de los $1.400. Afortunadamente, los especialistas del mercado continúan proyectando una etapa de estabilidad con probables bajas de precio.

 

En la última rueda, el dólar oficial creció un 0,7% hasta los $1.425 en el Banco Nación, cuando llegó a los $1.385 durante el comienzo.

 

Por su parte, el mayorista avanzó un 1,1% hasta los $1.406 y los financieros, un promedio del 0,9% hasta los $1.435 (MEP) y los $1.480 (CCL).

 

 

"Pese a que la abundancia de divisas (impulsada por el endeudamiento privado, provincial y el persistente carry trade) mantuvo el precio a raya en las últimas semanas, la recuperación actual coincide con una apreciación del Tipo de Cambio Real Multilateral no vista desde mediados de 2025", comentó Ignacio Morales, director de Inversiones en Wise Capital.

 

"Este escenario, sumado a la leve presión al alza en los dólares financieros (MEP y CCL), reaviva el temor de los analistas ante un posible atraso cambiario que podría incentivar el adelantamiento de importaciones y frenar la liquidación de exportadores", añadió.

