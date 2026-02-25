Migración laboral en la frontera: crece el éxodo de argentinos para trabajar en el sur de Brasil

El nuevo flujo laboral de argentinos hacia el sur de Brasil se intensificó por la falta de trabajadores locales. Desde la Cámara de Comercio de Porto Mauá destacaron el impacto del comercio, el agro y nuevos proyectos productivos.
El nuevo flujo laboral de argentinos hacia el sur de Brasil se consolidó en los últimos meses como una respuesta directa a la falta de mano de obra en pequeñas ciudades fronterizas, donde el crecimiento económico regional comenzó a generar más empleos de los que la población local puede cubrir. La situación impactó especialmente en Porto Mauá, municipio brasileño conectado con Alba Posse por una balsa que diariamente transporta trabajadores.
Mientras en Argentina aumentó la cantidad de personas que cruzaron la frontera en busca de oportunidades, del lado brasileño el fenómeno fue interpretado como una necesidad productiva concreta. La expansión del agro, el comercio y nuevas inversiones impulsaron la demanda de trabajadores.
Ayrton Bertol, representante de la Cámara de Comercio de Porto Mauá, explicó que la presencia argentina ya forma parte del funcionamiento habitual de la economía local. “Tenemos muchos argentinos trabajando acá porque está faltando mano de obra”, afirmó al describir el escenario actual.
De trabajos temporarios a radicación permanente
El intercambio laboral entre comunidades fronterizas no resultó una novedad histórica. Durante décadas, vecinos de ambos países mantuvieron un tránsito constante vinculado a tareas rurales temporarias y actividades comerciales.
Tradicionalmente, la migración estuvo asociada a cosechas de temporada. Hombres argentinos viajaban para trabajar en la recolección de uva, manzana, cebolla o remolacha, y luego regresaban a sus hogares con los ingresos obtenidos. Ese esquema comenzó a modificarse en los últimos años.
Actualmente, además de mantenerse el trabajo rural, se observó una mayor participación femenina y una ampliación de rubros. El comercio, la construcción, el turismo y servicios urbanos comenzaron a concentrar parte importante de los puestos ocupados por argentinos.
El impacto del free shop y la expansión comercial
Uno de los motores recientes del empleo en Porto Mauá fue la instalación de un free shop, que generó nuevos puestos en atención al público y actividades vinculadas al comercio. “Con el free shop se creó una gran oportunidad de trabajo y sigue ampliándose”, señaló Bertol.
La expansión comercial se combinó con un proceso productivo que venía desarrollándose años atrás. Según explicó el dirigente, en una etapa anterior muchos habitantes locales emigraron hacia grandes ciudades brasileñas en busca de mejores oportunidades.
Con el crecimiento del agro y la llegada de nuevas inversiones, comenzaron a surgir empleos que hoy resultan difíciles de cubrir con mano de obra local. “El agro desarrolló mucho y aparecieron trabajos que antes no existían. Necesitamos colaboradores constantemente”, afirmó.
Sectores con mayor demanda
Entre los sectores que actualmente presentan mayor demanda de trabajadores se destacan la producción lechera, la cría de cerdos, la citricultura, la construcción y el comercio. La diversificación productiva consolidó un mercado laboral más amplio y estable que el modelo exclusivamente estacional del pasado.
El nuevo flujo laboral de argentinos hacia el sur de Brasil también comenzó a modificar la dinámica demográfica de la localidad. Si bien muchos trabajadores cruzan diariamente y regresan a Argentina al finalizar la jornada, otros optaron por radicarse de manera permanente.
“Hay muchos viviendo acá. No viven más porque faltan viviendas”, sostuvo Bertol, al indicar que la municipalidad analiza proyectos habitacionales para acompañar el crecimiento poblacional.
Integración económica y nuevos proyectos
La radicación permanente generó incluso inversiones impulsadas por argentinos que decidieron establecerse en la región, fortaleciendo el vínculo económico entre ambos lados de la frontera. El proceso consolidó una integración cada vez más profunda entre comunidades vecinas, publicó Misionesonline.
Además, la proyección de nuevos emprendimientos anticipa que la demanda laboral continuará en aumento. En los próximos meses se prevé la instalación de una planta de acopio de miel que requerirá entre 50 y 60 trabajadores adicionales.
Para las autoridades locales, la cercanía geográfica con Argentina se transformó en una ventaja estratégica. “Para nosotros es un honor recibir a los argentinos y que crezcan junto con nuestro pueblo”, expresó Bertol, al destacar el carácter complementario del intercambio laboral.
El nuevo flujo laboral de argentinos hacia el sur de Brasil evidenció así un cambio estructural: dejó de ser un fenómeno exclusivamente estacional vinculado a cosechas para convertirse en un proceso más amplio, urbano y permanente, impulsado por la expansión económica regional y la necesidad concreta de cubrir puestos de trabajo.