El Gobierno gastará más de 33 millones de dólares en capacitar a los pilotos de los F-16 tras la reciente adquisición de las aeronaves a Dinamarca. El Ministerio de Defensa confirmó la contratación de la firma estadounidense Top Aces Corp. por un monto total de US$ 33.193.783 para desarrollar un programa integral de instrucción que se extenderá hasta el 30 de junio de 2029.

La adjudicación se realizó bajo la modalidad de “Ventas Militares Extranjeras”, según informó el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. El objetivo es que la Fuerza Aérea Argentina alcance una capacidad operativa independiente, reduciendo progresivamente la asistencia técnica extranjera.

Del total del contrato, ya se comprometieron US$ 22.754.462 correspondientes al ejercicio fiscal vigente. La gestión fue canalizada a través del 338º Escuadrón de Contrataciones de la Base Conjunta San Antonio-Randolph, en Texas, bajo un esquema de precio fijo por el servicio de formación.

El rol de la empresa y la formación de instructores

Top Aces Corp., con base en Arizona, fue fundada por expilotos militares y cuenta con una flota propia de aviones de combate. La compañía acumula más de 140.000 horas de vuelo y experiencia en entrenamiento avanzado para fuerzas aéreas.

El programa no solo contempla la capacitación básica para operar los cazabombarderos, sino que apunta a formar instructores argentinos capaces de entrenar a futuras generaciones de pilotos en territorio nacional. De esta manera, el Gobierno busca consolidar una estructura de formación autónoma y sostenida en el tiempo.

El plan comenzará en junio y se proyecta como una iniciativa estratégica a cinco años, alineada con la incorporación progresiva de las 24 unidades F-16 adquiridas, cuya recepción formal se inició en diciembre pasado.

La llegada de los F-16 y la inversión total

Las aeronaves, originalmente diseñadas por General Dynamics y operadas previamente por Dinamarca, aterrizaron en Córdoba el 5 de diciembre. La compra total superó los 300 millones de dólares, a los que se suman 941 millones destinados al sistema de armas, incluyendo misiles RTX AIM-120C-8 y bombas guiadas.

Si bien las primeras gestiones para la adquisición comenzaron durante la administración anterior, la actual gestión encabezada por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, Luis Petri, aceleró la firma definitiva y los desembolsos necesarios para concretar la operación.

Los F-16 son aeronaves monomotor con capacidad para misiones de ataque marítimo, inteligencia, vigilancia y apoyo aéreo cercano. Con esta inversión en capacitación, el Ejecutivo apunta a que hacia 2029 la Argentina cuente con pilotos instructores plenamente formados y una operación técnica autónoma en el manejo de tecnología de vuelo supersónico.