Detectaron tres nuevos focos de incendio en Chubut y denunciaron que fueron provocados de manera intencional

Detectaron tres nuevos focos de incendio en Chubut en el sector sur del Parque Nacional Los Alerces, una situación que encendió las alarmas de las autoridades ambientales y de los brigadistas que trabajan en la zona. Según informaron desde Parques Nacionales, los incendios se registraron en las últimas 72 horas y presentan indicios de haber sido provocados deliberadamente.

“Tenemos activo un incendio en La Tapera, en la margen norte del río Futaleufú, entre la población Burgos y Toro. Está en la portada sur del parque y en el límite con Chile”, detalló Ariel Rodríguez, intendente del parque. El funcionario explicó que el lunes se detectó además un foco secundario que puso en grave peligro a la población de Toro, integrada por unos 20 habitantes.

Las llamas llegaron a apenas 50 metros de las viviendas, lo que obligó a evacuar preventivamente a los vecinos. Afortunadamente, ese foco logró ser contenido, aunque el riesgo persiste por las condiciones climáticas adversas.

Condiciones climáticas y complejidad operativa

El martes se realizó un sobrevuelo para delimitar el área activa y definir la estrategia de combate. Según Rodríguez, se logró avanzar significativamente “en las tareas en los bordes del incendio”, aunque advirtió que el viento y las altas temperaturas continúan dificultando el trabajo de los brigadistas.

El intendente negó que exista relación entre estos nuevos focos y el incendio registrado en Puerto Café a comienzos de diciembre del año pasado. “No es un rebrote y tampoco fue causado por una tormenta eléctrica. El incendio de Puerto Café está contenido y se trabaja sobre puntos calientes que van surgiendo”, precisó.

Además, subrayó que el lugar donde se originaron los focos refuerza la hipótesis de la intencionalidad. “No son sectores de uso público" y "no hay senderos de trekking", afirmó, y agregó: "hay intencionalidad y no se puede descartar ninguna hipótesis”.

Focos separados y una investigación en curso

Rodríguez explicó que dos de los focos detectados se encuentran separados por apenas un kilómetro en línea recta, mientras que el tercero está ubicado a unos 50 kilómetros de distancia. Esta dispersión geográfica refuerza las sospechas de que no se trata de un único frente de fuego.

Si bien hasta el momento no se identificaron responsables, las autoridades trabajan en conjunto con organismos de seguridad para avanzar en la investigación. La prioridad sigue siendo contener el avance de las llamas y evitar que afecten nuevas áreas pobladas o sectores de alto valor ambiental.

El Parque Nacional Los Alerces es uno de los patrimonios naturales más importantes del país y alberga bosques milenarios. Por ello, la reiteración de focos intencionales genera preocupación tanto en las autoridades como en la comunidad local, que reclama medidas urgentes para prevenir nuevos episodios y sancionar a los responsables.