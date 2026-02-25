Video: jóvenes en moto realizan maniobras peligrosas en tránsito pesado

Un grupo de jóvenes en motocicletas fue filmado realizando maniobras peligrosas en tránsito pesado, metros antes del Boulevard 12 de Octubre, generando preocupación entre vecinos y autoridades.
El hecho ocurrió en una zona de alto tránsito donde los jóvenes circulaban realizando maniobras peligrosas en motocicletas, según reportaron vecinos que presenciaron la situación. “Se grababan entre ellos mientras realizaban estas acciones imprudentes”, indicaron testigos, aumentando así el riesgo de accidentes.
El peligro se intensificó cuando un automóvil apareció de frente, generando temor entre los conductores y peatones que transitaban por el sector. Algunos vecinos decidieron registrar el incidente en video para contar con pruebas y poder denunciarlo ante las autoridades correspondientes.
La grabación fue entregada a las autoridades locales, quienes están evaluando las imágenes para determinar las medidas necesarias y prevenir futuros accidentes en esta zona de tránsito pesado.
Acciones y prevención en la vía pública
Este tipo de conductas representan un riesgo no solo para quienes las protagonizan, sino también para otros conductores y peatones que circulan por el área. La imprudencia en maniobras aumenta la posibilidad de colisiones y lesiones graves, indicó La Pirámide.
Las autoridades locales enfatizaron la necesidad de respetar las normas de tránsito y conducir con responsabilidad. Recordaron que “la seguridad vial depende de la conducta de todos los usuarios de la vía”, destacando la importancia de mantener una conducción segura para prevenir accidentes.
Además, se prevé un aumento en los controles de tránsito en la zona donde se registró el hecho, con el objetivo de garantizar que este tipo de comportamientos no se repitan y minimizar riesgos en sectores de tránsito pesado.