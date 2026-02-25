Alumnas del Club Ciclista se preparan para viajar a Brasil a entrenar

REDACCIÓN ELONCE
Alumnas de gimnasia del Club Ciclista se preparan para viajar a Brasil del 20 al 27 de marzo, donde entrenarán en tres gimnasios y vivirán una experiencia deportiva y cultural única.
El viaje incluirá entrenamientos en tres gimnasios distintos, retomando parte de la experiencia del año anterior en Yurere y Porto Alegre. Entrenarán tres días en Yurere y luego asistirán a un gimnasio estatal y otro privado ya coordinado por el equipo. Además de los entrenamientos, se contempla tiempo de recreación y actividades al aire libre, asegurando que la experiencia sea integral.
Fernando Yáñez enfatizó que el propósito no es únicamente deportivo. La filosofía es que no todo es deporte, sino que las gimnastas vivencien muchas experiencias en su vida para crecer en lo personal, lo que a su vez ayuda a lo deportivo. Las chicas entrenan diariamente en el Club Ciclista, y este viaje representa un paso importante en su formación.
Organización y acompañamiento
El viaje contará con acompañamiento de los profesores y de algunas mamás, quienes viajarán en colectivo de línea con las gimnastas mientras el equipo principal se traslada en auto. Este esquema permite que las jóvenes disfruten de independencia y seguridad al mismo tiempo.
Además, la familia y el club trabajan junto a sponsors para cubrir los costos de la estadía y transporte. La planificación incluye alojamiento, alimentación y acceso a gimnasios, asegurando que la preparación sea profesional y segura.
El entusiasmo de las gimnastas es evidente. Una de las participantes está emocionada por el viaje, aunque ya tiene experiencia previa en Brasil y se siente preparada. La oportunidad permitirá que las jóvenes crezcan en autonomía, independencia y pasión por la gimnasia.
Desarrollo deportivo y exhibición
Durante la preparación en el club, las chicas mostraron algunas de sus habilidades y piruetas, demostrando la intensidad de su entrenamiento y la disciplina adquirida. La práctica constante refuerza tanto la técnica como los valores deportivos.
Este viaje, que combina deporte, cultura y desarrollo personal, marca un paso significativo en la formación de las gimnastas del Club Ciclista. Más allá de los entrenamientos, se busca que las participantes fortalezcan su autonomía, trabajo en equipo y pasión por la gimnasia, consolidando la disciplina como una experiencia integral y formativa.