La audiencia de conciliación entre los gremios docentes y el gobierno será el próximo lunes

A través de un comunicado, las autoridades citaron para el lunes a los representantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Unión Docentes Argentinos (UDA) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).

La reunión está prevista para el lunes 2 de marzo, a las 15, en el edificio de la Secretaría de Trabajo, en Paraná. La convocatoria parte de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Entre Ríos y se enmarca en lo que dispone el artículo 16º de la Ley 9.624, que establece el mecanismo de conciliación obligatoria en conflictos docentes.

Por calendario escolar, ese día inician las clases en la provincia, pero algunos sindicatos anunciaron que habrá paro, ya que se adhieren a la medida dispuesta por CTERA a nivel nacional.

Cabe recordar que, en la primera reunión paritaria, según se informó a Elonce, la propuesta para el sector activo a partir del mes de febrero consistía en una suma fija, de carácter “no remunerativo y no bonificable, de 45 mil pesos para activos. Mientras que para los pasivos sería de 30 mil pesos”, se explicó. Además, se planteó un 50% de aumento a la ayuda escolar y un monto fijo de $25.000 para docentes con más de 10 años de antigüedad.