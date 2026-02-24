Subsidios al transporte: la Provincia destina más de $7 mil millones al Área Metropolitana

Los subsidios al transporte fueron oficializados este lunes mediante decreto en el Boletín Oficial, con una inversión superior a los $7 mil millones para sostener el servicio en el Área Metropolitana del gran Paraná durante el primer semestre de 2026.
Los subsidios al transporte quedaron formalmente establecidos este lunes tras la publicación en el Boletín Oficial del decreto provincial que autoriza el giro de más de $7 mil millones para garantizar la prestación del servicio en el Área Metropolitana del gran Paraná. La medida apunta a sostener el sistema durante el primer semestre de 2026, en un contexto de fuertes incrementos de costos y caída en la cantidad de pasajeros transportados.
En los considerandos del decreto, el Gobierno provincial remarca la “necesidad de considerar la situación en la que se encuentra el transporte de pasajeros que se desarrolla en el territorio provincial, con servicios que han llegado a la paralización momentánea para mantener la sostenibilidad, y que en estos momentos se han reanudado pero con limitaciones respecto de los pasajeros a transportar, mermando el IPK (índice pasajeros kilometro) pero con los costos totales de servicios, con aumentos considerables en los principales insumos para la prestación del servicio como son combustibles y personal afectado”.
Asimismo, el texto oficial al que accedió AHORA señala que “ello hace necesario que la Provincia deba considerar efectuar todos los esfuerzos que sean menester para sostener la prestación del servicio público de transporte de pasajeros“.
Cómo se distribuirán los fondos
En el artículo primero se dispone el otorgamiento de un subsidio de $2.100.000.000, que se efectivizará en seis cuotas mensuales de $350.000.000. Estos fondos estarán destinados a atender los servicios interurbanos provinciales entre enero y junio de 2026 y se abonarán aplicando la metodología de kilómetros recorridos.
Por su parte, el segundo artículo establece un subsidio de $900.000.000, también dividido en seis cuotas de $150.000.000, destinado específicamente a los servicios interurbanos provinciales del Área Metropolitana durante el mismo período y bajo la misma modalidad de liquidación por kilómetro recorrido.
El esquema busca dar previsibilidad a las empresas prestatarias en un escenario económico complejo, marcado por el incremento de combustibles y salarios, factores que impactan directamente en la estructura de costos del sistema.
Boleto estudiantil y beneficio para docentes
En concepto de boleto estudiantil, el decreto contempla el otorgamiento de hasta $4.500.000.000 para cubrir el descuento del autotransporte público urbano a estudiantes incluidos en las categorías boleto primario, secundario y universitario. El beneficio regirá entre enero y junio de 2026 y se abonará a mes vencido, de acuerdo con la demanda efectivamente transportada.
Además, el artículo cuarto dispone un subsidio de hasta $200.000.000 para cubrir el descuento del 50% del boleto urbano a docentes, bajo la misma modalidad de liquidación mensual y según la cantidad de pasajeros transportados.
