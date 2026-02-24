Con juramento de sus autoridades, Isletas inició su etapa como Comuna

La localidad de Isletas formalizó este lunes su transformación institucional al asumir las autoridades que conducirán la flamante Comuna. La ceremonia se realizó por la tarde en la sede comunal y marcó el inicio de una nueva etapa administrativa tras la sanción de la Ley Nº 11.248, que ratificó el decreto que declaró a la localidad como comuna de segunda categoría.

Durante el acto se dio lectura al Acta de Traspaso de Mando, documento que oficializa la transferencia de responsabilidades desde la antigua Junta de Gobierno hacia la nueva estructura comunal.

Luego prestaron juramento el presidente comunal Lucas Eichmann y los vocales titulares comisionados: Valeria Gregorutti, Ariel Damián Wolf, Norberta Estanislada Acosta, Raúl Antonio Chemez y Gabriela Carina Gadea.

Un cambio institucional esperado

La conversión de Isletas en Comuna implica mayores herramientas administrativas y autonomía para la gestión local. El proceso se formalizó tras la firma del decreto provincial en octubre de 2025 y su posterior ratificación legislativa.

Al tomar la palabra, Eichmann señaló que el paso era una demanda recurrente entre los vecinos y destacó el trabajo realizado para concretarlo. Indicó que el nuevo estatus institucional abre posibilidades de planificación y organización, pero también representa una responsabilidad mayor para la conducción local.

Juramento de autoridades de Isletas.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades provinciales, entre ellas la vicegobernadora Alicia Aluani y el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, quienes participaron de la entrega de una copia de la normativa que oficializó el cambio.

Reconocimientos y memoria institucional

En el marco del acto también se descubrieron placas recordatorias y se reconoció a quienes ejercieron la presidencia de la Junta de Gobierno desde 1984 hasta fines de 2025. Entre los mencionados se encuentran Raúl Antonio Chemez, Atilio Raúl Wolf, Raúl Gerardo Eichman, Alcides Alejandro Wolf y Lucas Fabricio Eichmann. Además, Graciela Buxman recibió una distinción en nombre de su padre, Alberto David Buxman, primer presidente de la Junta.

La transformación de Isletas forma parte del proceso de reorganización institucional previsto en la legislación provincial para localidades que alcanzan determinados parámetros poblacionales y administrativos.