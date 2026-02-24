En el Complejo Escuela Hogar juntan donaciones para la familia de Kiara Barrios

En el Complejo Escuela Hogar Eva Perón realizan una colecta solidaria para juntar donaciones para la familia de Kiara Barrios. La pequeña, de 10 años, asistía a la escuela César Blas Pérez Colman y su hermano también concurre a otro de los establecimientos educativos del lugar.

Marcelo Cardozo, coordinador general del complejo, explicó a Elonce que “trabajamos en la colecta de bienes materiales, pero también de alimentos no perecederos para la familia Barrios. Uno de los hermanos de Kiara también asiste a una de las instituciones educativas de nuestro complejo”.

Mencionó que junto con el CGE “estamos intentando articular el trabajo y acompañamiento no solo a la familia de Kiara, sino también a sus compañeritos y docentes. Patricia, la mamá de la pequeña, era muy presente en la institución”.

Comentó que todas las donaciones se están recibiendo en el Complejo Escuela Hogar, desde las 6 y hasta las 20. En el caso de que alguien no pueda acercar los elementos, desde la institución se ofrecen a buscarlos.

“No solo juntamos donaciones para ayudar a la familia Barrios, sino también a todas las familias de barrios periféricos que lo necesiten, que hayan sufrido las consecuencias del temporal. Tenemos estudiantes cuyas familias han perdido pertenencias”, agregó.

Los interesados “pueden acercar platos, muebles, ropa, lo que sea, porque recordemos que estas familias lo han perdido todo. También pueden traer alimentos no perecederos”.

“La situación es compleja. La familia Barrios perdió absolutamente todo, se quedaron con lo puesto. Lo mismo les ha pasado a otras familias, de otros estudiantes. Nosotros queremos ayudarlos”, dijo. Elonce.com