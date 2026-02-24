 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
La última noche del ciclo "Jazz en la Casa" será este jueves en Paraná

Será este jueves 26 de febrero a las 21 en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, ubicada en calle 9 de julio y Carbó, de Paraná. Según se informó, se presentará la agrupación Jam de Racing. La entrada es libre y gratuita.

24 de Febrero de 2026
Jam de Racing
Jam de Racing

La última noche del ciclo "Jazz en la Casa" será este jueves 26 de febrero a las 21 en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, ubicada en calle 9 de julio y Carbó, de Paraná.

 

Según se informó, se presentará la agrupación Jam de Racing. La entrada es libre y gratuita y se anuncia servicio de cantina. Organiza la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

 

 

La Jam de Racing es una agrupación de Paraná y alrededores que lleva a cabo ciclos de jam sessions, esto es, un espacio abierto en el que los músicos se comunican mediante la improvisación, teniendo como eje canciones del género jazz o llevando otras canciones a ese lenguaje.

 

Será la última fecha de esta temporada del ciclo que en cada jornada tiene una alta convocatoria.

 

 

La actividad es parte de Cuac! Cultura Activa Verano, una agenda que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla durante la temporada en distintas localidades de la provincia.

