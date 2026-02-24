 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Concepción del Uruguay

Buscan a un adolescente de 14 años que se ausentó de su casa

Se solicita colaboración para dar con el paradero de Eric Damián Montiel Nicholson, de 14 años, quien se ausentó de su domicilio el lunes por la tarde. El adolescente mide aproximadamente 1,50 metros, es de contextura delgada, tez trigueña, cabello corto oscuro y ojos color café.

24 de Febrero de 2026
Se solicita colaboración para dar con el paradero de Eric Damián Montiel Nicholson, de 14 años, quien se ausentó de su domicilio en barrio La Tablada este lunes. La denuncia fue radicada por su padre, de 38 años, en sede de Comisaría Tercera, donde se iniciaron actuaciones para establecer su ubicación.

El pedido de localización fue difundido por la Policía, que trabaja en la búsqueda del adolescente y solicita a la comunidad aportar cualquier dato que permita avanzar en la investigación.

 

Descripción del menor

De acuerdo a la información oficial, el joven es de sexo masculino, mide aproximadamente 1,50 metros de altura, es de contextura física delgada, tez trigueña, cabello corto oscuro y ojos color café.

Al momento de ausentarse vestía un pantalón deportivo gris y una remera verde con rayas horizontales negras.

 

Canales para aportar información

Las autoridades recordaron que cualquier dato que pueda resultar útil debe ser comunicado de inmediato a la dependencia policial más cercana o a los siguientes números telefónicos:

Jefatura Departamental Uruguay: 03442-425508

Comisaría Tercera: 0343-154601897 / 03442-440384

Comando Radioeléctrico: 03442-422222 o línea gratuita 101

Desde la fuerza policial reiteraron el pedido de colaboración a la población para lograr la pronta localización del adolescente

