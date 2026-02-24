Fijaron fecha para el juicio por jurado contra el ex Jefe Departamental de Policía acusado de abuso

El juicio por jurado contra el ex jefe de la Policía de Concordia, José Enrique Querencio, se realizará el 9 de marzo en Chajarí. El proceso se dispuso tras la anulación de la condena dictada en 2023 y la intervención del STJ.
Juicio por jurado contra el ex jefe de policía de Concordia ya tiene fecha y se realizará el próximo 9 de marzo en la ciudad de Chajarí, en el marco de una causa de fuerte repercusión provincial que involucra a José Enrique Querencio, ex jefe departamental de Concordia, imputado por abuso sexual con acceso carnal de una menor de edad.
El proceso se desarrollará bajo la modalidad de juicio por jurado, luego de que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos hiciera lugar a un recurso de impugnación extraordinaria presentado por la defensa del acusado. La resolución anuló la condena previa y ordenó que el hecho sea juzgado nuevamente por un jurado popular.
Querencio había sido condenado en 2023 a 12 años de prisión por abuso sexual de una menor. Sin embargo, en abril de 2024 el STJ entendió que, al modificarse la calificación legal del delito durante el proceso, correspondía la realización de un nuevo juicio bajo el sistema de jurados.
Cambio de jurisdicción y nuevo debate
El máximo tribunal provincial también aceptó el planteo de la defensa respecto al cambio de jurisdicción. De ese modo, las actuaciones fueron remitidas a la Oficina de Gestión de Audiencias, que definió que el nuevo juicio se lleve adelante en Chajarí y no en Concordia.
La causa se originó en 2019, a partir de una denuncia radicada por la madre de la víctima, cuando Querencio se desempeñaba como jefe de la Policía de Concordia. El caso generó una amplia repercusión pública debido al cargo que ocupaba el imputado dentro de la fuerza de seguridad.
Actualmente, el ex funcionario policial se encuentra con prisión preventiva domiciliaria, a la espera del inicio del debate oral fijado para el lunes 9 de marzo.
Integración del tribunal y convocatoria a jurados
Desde la Oficina de Gestión de Audiencias de Chajarí se informó que en estos días se está contactando a los ciudadanos sorteados para integrar el jurado popular. La instancia contará con la jueza técnica María Clara Mondragón, quien dirigirá el proceso y brindará las instrucciones legales al jurado.
La acusación estará representada por la fiscal Evelina Espinoza, mientras que la defensa será ejercida por los abogados Eduardo Daniel Gerard y Bárbara Albarenque, publicó Chajarí al Día.
El juicio por jurado contra el ex jefe de policía de Concordia marcará una nueva etapa en un expediente que ya atravesó una condena, su posterior anulación y ahora un nuevo debate oral. La expectativa está puesta en el desarrollo del proceso y en la decisión que adopte el jurado popular respecto de la responsabilidad penal del acusado.