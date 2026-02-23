 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Siniestro vial en el departamento Federación

Impresionante vuelco de camioneta que remolcaba un tráiler con un auto en Autovía 14

23 de Febrero de 2026
Volcó camioneta con tráiler y auto en la Autovía 14.
Volcó camioneta con tráiler y auto en la Autovía 14. Foto: (Tal Cual Chajarí).

REDACCIÓN ELONCE

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 321, en el departamento Federación. Una familia que viajaba de Buenos Aires, resultó con lesiones tras el vuelco del rodado que trasladaba un tráiler con otro vehículo.

Una camioneta que remolcaba un tráiler con otro auto, volcó en la Autovía 14 este lunes, pasadas las 13 horas, a la altura del kilómetro 321, en el departamento Federación. El siniestro vial involucró a una familia que regresaba desde Misiones, hacia la provincia de Buenos Aires y que debió ser asistida tras el despiste y vuelco del rodado.

(Tal Cual Chajarí).

Personal policial que acudió al lugar constató el vuelco de una Toyota Hilux gris, conducida por un hombre de 53 años, domiciliado en Berazategui. El conductor viajaba acompañado por su esposa, de 46 años; su hijo, de 15; su cuñada; y el hijo de esta última, de 16 años, ambos con domicilio en Rafael Calzada, Buenos Aires.

 

Según informó Tal Cual Chajarí, la familia se trasladaba desde El Dorado, en la provincia de Misiones, con destino final en Buenos Aires. Por causas que se trataban de establecer, el conductor perdió el control del vehículo, que remolcaba un tráiler con un automóvil Fiat Siena cargado sobre la estructura.

(Tal Cual Chajarí).

 

Lesiones leves y asistencia médica

 

Tras el vuelco, los ocupantes fueron trasladados al hospital Hospital Santa Rosa para su evaluación. El médico policial informó que todos presentaban lesiones de carácter leve, sin que fuera necesario derivarlos a centros de mayor complejidad.

 

El tránsito en la Autovía 14 se vio momentáneamente afectado mientras trabajaban en el lugar efectivos policiales y personal de emergencias, quienes realizaron tareas de prevención y ordenamiento vehicular.

(Tal Cual Chajarí).

Las actuaciones correspondientes quedaron a cargo de la fuerza policial interviniente, que continuaba con las pericias para determinar las circunstancias que provocaron el vuelco del rodado en uno de los corredores viales más transitados de la región.

Temas:

Autovía 14 Toyota Hilux Federación provincia de Buenos Aires
