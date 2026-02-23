 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Juliana Awada podría estar comenzando un romance con el rey de España y Mauricio Macri con una modelo

Tras su relación con Mauricio Macri, Juliana Awada podría estar viviendo un romance con el rey Felipe VI de España, según rumores provenientes del círculo político y empresarial. Mientras el ex presidente estaría iniciando un amor con la ex pareja de un reconocido locutor.

23 de Febrero de 2026
La ex primera dama argentina, Juliana Awada, tras su separación del ex presidente Mauricio Macri, podría estar iniciando una relación con Felipe VI de Borbón, el rey de España. Este rumor comenzó a circular después de que el periodista Rodrigo Lussich lo mencionara en su programa, resaltando que los comentarios provienen del círculo rojo de Argentina, integrado por empresarios, banqueros y lobistas, publicó NA.

 

Un nuevo capítulo para Juliana Awada

Lussich, durante su programa, destacó que entre los rumores más comentados en círculos de poder de Argentina se encuentra la relación cercana entre Awada y el monarca español. “Estamos hablando del rey Felipe VI de Borbón y de Juliana Awada. Hablamos de rumores que circulan en el mundo de la política y de los negocios”, aclaró el periodista.

Por otro lado, el estado de la relación del rey Felipe VI y su esposa, Letizia Ortiz, también fue un tema candente. Según los rumores, la pareja real estaría separada, aunque esto no ha sido confirmado oficialmente. Algunos especulan que la separación podría estar relacionada con la mayoría de edad de la princesa Leonor, heredera al trono, lo que permitiría a los monarcas blanquear su divorcio.

 

La vida amorosa de Mauricio Macri: ¿un nuevo vínculo?

El ex presidente Mauricio Macri, por su parte, también ha sido objeto de especulaciones sobre su vida amorosa tras su separación de Awada. En las últimas semanas, se ha hablado de su interés por varias figuras del espectáculo. Según un informe presentado en La Mañana con Moria, el periodista Gustavo Méndez reveló que Macri estaría iniciando un vínculo con la modelo Natalia Graciano, quien fue esposa de Matías Martin. Méndez señaló que Macri y Graciano se conocen desde hace años, y agregó: "Mauricio Macri está muy interesado en ella".

Antes de Graciano, otras mujeres también fueron vinculadas al ex presidente, entre ellas la actriz y periodista Ximena Rijel, quien aseguró que Macri le había mostrado interés en acercarse a ella, y que figuraba en una lista de mujeres que le atraen. Por su parte, la modelo Guillermina Valdés, ex pareja de Marcelo Tinelli, también fue mencionada, aunque ella misma aclaró que el contacto entre ellos no pasó de una conversación breve.

Sin confirmación oficial

Hasta el momento, ni Juliana Awada ni Felipe VI han realizado declaraciones públicas sobre estos rumores. La incertidumbre sigue reinando tanto en la prensa como entre los seguidores de la política argentina y la monarquía española, a la espera de una confirmación oficial que esclarezca la situación.

Rumores de romance Juliana Awada rey felipe España Mauricio Macri
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores

