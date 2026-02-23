Un atleta entrerriano fue convocado al Mundial y competirá en Bulgaria

Un atleta entrerriano volverá a representar a la Argentina en una competencia internacional. Juan Ignacio Eihhorst, conocido como “Nacho”, fue convocado por la Federación Argentina de Deportes para Atletas con Síndrome de Down (FADASD) para participar del Mundial de Atletismo que se desarrollará del 13 al 19 de junio en Sofía, Bulgaria.

El joven, de 20 años y oriundo de San Marcial, departamento Uruguay, ya había vestido los colores nacionales en 2024 durante los Trisome Games en Turquía. Ahora afrontará su segunda experiencia con la delegación nacional.

“Estoy preparando para el mundial”, expresó Nacho en diálogo con Elonce, al referirse al desafío que tendrá en Europa. Practica atletismo desde 2016 y entrena tres veces por semana. “Hago otras disciplinas, balas, discos, jabalinas”, detalló sobre las pruebas en las que compite.

Entrenamiento y proyección internacional

El atleta entrerriano se prepara en la Escuela de Atletismo de Alto Rendimiento de Villaguay, bajo la dirección del profesor Alan Espinosa. Viaja lunes, miércoles y viernes para cumplir con sesiones técnicas específicas, mientras que en su localidad complementa el trabajo físico.

Juan Ignacio Eihhorst y su entrenador habló con Elonce.

El entrenador explicó que el proceso ha sido sostenido y destacó el compromiso familiar. “Ignacio y su familia hacen un esfuerzo muy importante para poder viajar acá a la ciudad de Villaguay y entrenar con nosotros”, señaló.

Sobre la diferencia respecto a su anterior experiencia internacional, Espinosa sostuvo: “La primera vez que fue a Turquía fue más bien una cuestión de aprendizaje, ahora sí realmente Ignacio está yendo a competir”. Además, remarcó que el joven es campeón nacional en su categoría y que llega en buenas condiciones al compromiso mundialista.

Concentraciones y desafío económico

Como parte de la preparación, el representante provincial participó de una concentración de alto rendimiento en Jujuy entre el 9 y el 13 de febrero junto al resto del seleccionado argentino.

El entrenador también indicó que la provincia tendrá doble presencia en el certamen, ya que otra atleta de Urdinarrain fue convocada.

En cuanto a los costos del viaje, Espinosa explicó que la situación económica representa un desafío: “Los costos de Ignacio, inclusive mis costos si pudiera acompañarlo, corren por cuenta nuestra”. El equipo analiza alternativas para garantizar la participación en Bulgaria.

Mientras tanto, el atleta entrerriano continúa con su rutina diaria y mantiene el objetivo claro. Consultado sobre cómo vive esta etapa, respondió de manera contundente: “Contento”.