Trasladaron a Celis a cárcel de Paraná tras denunciar plan para matar a juez y fiscal

Daniel “Tavi” Celis fue trasladado a la Unidad Penal Nº1 de Paraná luego de que la Justicia Federal desbaratara un presunto plan para asesinar al juez federal Leandro Ríos y al fiscal José Ignacio Candioti. La investigación, que incluyó allanamientos en la Unidad Penal Nº9 de Gualeguaychú, se inició a partir de una denuncia radicada por el propio Celis.

Según trascendió, el plan habría sido orquestado desde el interior del penal y estaría vinculado a disputas entre internos. En el marco del operativo, se dispuso el traslado de Celis por razones de seguridad.

El abogado defensor de Celis, Augusto Lafferriere, explicó a Elonce que su asistido venía manifestando temor por su integridad física. “En los pocos minutos de comunicación que le permite el servicio penitenciario, Celis me expresó su preocupación por su vida. Me habló de una confrontación con un interno de peso en la Unidad Penal 9 y de un plan que implicaría homicidios”, afirmó.

Denuncia y hermetismo judicial

El letrado relató que viajó el viernes a Gualeguaychú para entrevistarse con su cliente, pero no logró verlo. “Estuve varias horas en la unidad atendiendo otros casos, pero a Celis no me lo trajeron. Luego me informaron que había sido trasladado al juzgado”, indicó.

Posteriormente, recibió un llamado desde la Fiscalía Federal de Gualeguaychú, donde le confirmaron que Celis había formalizado la denuncia y que, por razones de seguridad, se dispondría su traslado a otra unidad penal.

“Solicité copia de la denuncia para fundamentar el pedido ante el Tribunal Oral Federal, que es donde ejecuta pena Celis, pero la Fiscalía actuó con total hermetismo. Entiendo que, por la sensibilidad del caso y los allanamientos realizados, decidieron mantener el control de la información”, sostuvo Lafferriere. El traslado fue finalmente autorizado por el juez federal Alonso, y Celis quedó alojado en la Unidad Penal Nº1 de Paraná.

Viejas disputas y contexto interno

Consultado sobre el origen del conflicto, el abogado señaló que existen versiones periodísticas que vinculan la situación con hechos del pasado. “Se habla de disputas de larga data y de una causa por un robo en una estancia vinculada a la familia Airaldi. Pero no tengo certeza sobre esos trascendidos. Son cuestiones que no me consta que estén probadas”, aclaró.

Lafferriere descartó que la denuncia represente un beneficio judicial para su defendido. “No hay ninguna ventaja procesal. Las condenas no se revisan por este tipo de hechos y la causa en la que intervengo como defensor es distinta. Incluso diría que esto complica su situación dentro del sistema penitenciario”, expresó.

Riesgo y traslado del hijo

El abogado remarcó que el principal objetivo es resguardar la vida de Celis. “En el ámbito carcelario existen facciones y disputas por el control de pabellones. Estas cuestiones no se resuelven por vías formales. Denunciar algo así implica un riesgo real”, afirmó.

También confirmó que el hijo de Celis, que se encontraba detenido en la Unidad Penal de Gualeguay, fue trasladado junto a él a Paraná como medida preventiva.

“Hubo un despliegue logístico importante para proteger a ambos. Hoy Celis está en la Unidad Penal 1 y evaluará con las autoridades su alojamiento definitivo. Hace más de una semana estaba en celdas individuales por temor a represalias”, detalló.

Finalmente, Lafferriere explicó que su intervención se limita a la situación de seguridad de su cliente. “Celis es denunciante, no es imputado ni víctima en este expediente. Yo no soy parte en esa causa, pero sí voy a ocuparme de garantizar su integridad y de realizar los planteos necesarios ante el juez competente”, concluyó.